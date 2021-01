Bauarbeiter errichten gerade Laternen entlang des Radweges an der Ostermayerstraße in Emmerich.

Verkehrspolitik Emmerich: Radweg an der Ostermayerstraße wird beleuchtet

Emmerich An der Ostermayerstraße in Emmerich laufen zurzeit die Arbeiten zur Beleuchtung des Fuß- und Radweges. 22 Laternen werden aufgestellt.

Viele Jahre war die Ostermayerstraße eine Transitroute für Hüthumer, die Richtung B220 wollten. Fußgängern und Fahrradfahrern konnte dabei in der Dunkelheit auch schon mal ein gehöriger Schrecken in die Glieder fahren. Denn auf der anderen Seite des Zaunes patrouillierten Soldaten in Flecktarn, die wie aus dem Nichts auftauchten.

Stadtwerke Emmerich sind verantwortlich für Umsetzung

Doch mit der soll nun analog zu den Pionieren auch die Dunkelheit am Rad- und Fußweg an der Ostermayerstraße verschwinden. Dafür werden aktuell 22 neue Laternen installiert. Für die Umsetzung des Projekts zeichnen sich die Stadtwerke Emmerich verantwortlich.

Damit wird ein Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung aus dem Frühjahr 2019 umgesetzt. Bei den 22 Laternen, die nun aufgestellt werden, handelt es sich aber nicht um eine Standardstraßenbeleuchtung. "Der explizite politische Wunsch war, dass der Fuß- und Radweg beleuchtet wird", erklärt Stadtsprecher Tim Terhorst. "Der Fokus liegt nicht auf der Beleuchtung der Straße." Somit wird von der B220 bis zum Gnadentalweg die Autofahrbahn nur bedingt von den neuen Laternen ausgeleuchtet.

Beleuchtung schlägt mit 87.000 Euro zu Buche

Für das gesamte Illuminationsprojekt an dieser Stelle nimmt die Stadt 87.000 Euro in die Hand. Bis Ende dieses Monats soll alles fertig gestellt sein.

Insektenfreundliche Leuchten sind der Clou

Ein besonderer Clou ist, dass extra insektenfreundliche Leuchten verwendet werden. "Wir wollen da am Waldrand keine Lichtverschmutzung", verdeutlicht Terhorst. Naturschützer fordern seit langem, dass insektenverträgliche Leuchtmittel zum Einsatz kommen. So locken UV-, blaues und weißes LED-Licht die meisten Insekten an. Je mehr Rotanteile im Licht enthalten sind, desto weniger Insekten werden angezogen.

Grundsätzlich ergibt sich aber eine Win-Win-Situation. Denn insektenfreundliche Leuchtmittel werden auch vom Menschen goutiert, da sie angenehmes Licht verbreiten, das als warm empfunden wird. Zudem sollen diese Art der Lichter auch bei Nebel weniger streuen.