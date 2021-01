Emmerich/Rees: Corona sorgt für ungewöhnliche Zeugnisvergabe

Emmerich/rees Persönlich, postalisch oder digital - Schüler in Emmerich und Rees erhalten auf unterschiedliche Weisen ihre Halbjahreszeugnisse.

Die Halbjahreszeugnisse stehen an diesem Freitag an, doch deren Vergabe stellt die Schulen in Zeiten von Corona vor einige Herausforderungen. Deshalb hat das NRW-Schulministerium freigestellt, ob die Schüler die Zeugnisse persönlich, postalisch oder digital zugestellt bekommen.

An der Gesamtschule Emmerich habe man sich für eine "Patchwork-Lösung" entschieden, erklärte Schulleiterin Christiane Feldmann auf Nachfrage. Normalerweise gehe die Zeugnisvergabe mit den Lernentwicklungsgesprächen einher, die nun bei den meisten vorab digital stattgefunden haben. Und auch die Zeugnisse selbst konnten die Lehrer über die E-Learning-Plattform hochladen. Sobald Präsenzunterricht wieder möglich ist, erhalten die Schüler dann die Originale. Allerdings bestehe auch schon an diesem Freitag die Möglichkeit das Zeugnis persönlich abzuholen, so Feldmann. "Das ist dann wie ein Walk-In, bei dem die Schüler wirklich nur kurz ihr Zeugnis abholen."

Bessere Stimmung im zweiten Lockdown

Am Willibrord-Gymnasium setzt der stellvertretende Schulleiter Ralf Wimmers "vorrangig auf Präsenz" und erklärt auch wieso: "Für einige ist es sehr wichtig, nach einer so langen Zeit mal wieder die Gesichter der Klassenlehrer zu sehen." Allerdings dürfen die Schüler lediglich in Kleingruppen und in bestimmten Zeitfenstern zur Schule kommen, so dass sich nur wenige zeitgleich auf dem Gelände befinden. Das habe bei der Verteilung von Klassenarbeiten bereits gut funktioniert, so Wimmers. Insgesamt sei die Stimmung im zweiten Lockdown besser als im ersten, was vor allem auf die verbesserte Technik im Distanzunterricht zurückzuführen sei. Aber, das sagt er auch: "Es freuen sich alle, wenn der Präsenzunterricht wieder losgehen kann."

Die Realschule Rees hat sich kurzfristig noch einmal umentschieden, wie sie die Zeugnisvergabe handhabt. Zunächst war geplant, dass die Klassen fünf bis acht erst im Präsenzunterricht ihre Zeugnisse erhalten. "Da wussten wir aber noch nicht, dass der Distanzunterricht so weit verlängert würde", sagt Schulleiter Thomas Wenning. "Und viele wollen nicht so lange auf ihre Zeugnisse warten." Deshalb ist die Vergabe für die vier Klassenstufen kommenden Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag geplant. Am Montag können die Neuner und bereits an diesem Freitag die Zehner ihre Zeugnisse abholen. Auf ihrer Homepage informiert die Schule darüber, welche Klasse wann und wie genau in die Cafeteria zur Vergabe kommen darf.

Zeugnisse per Post oder E-Mail

Während eine digitale oder postalische Zeugnisvergabe an der Realschule Rees nach Aussage von Wimmers einen "riesen Aufwand" dargestellt hätte, hat sich die Rheinschule Rees für eine postalische Zustellung entschieden. "Spätestens Samstag sind die Zeugnisse da", erklärt Schulleiter Alfred Scholten. Grund für diesen Weg seien die Corona-Schutzverordnungen, so sei der größtmögliche Schutz gesichert. Die Noten seien bereits im Vorfeld besprochen worden, so dass es zu keinen größeren Überraschungen kommen sollte. Falls doch, könnten Eltern in der Schule anrufen. "Das passiert aber sehr selten", so Scholten.

Auch Schulleiter Klaus Hegel hat sich bewusst gegen eine persönliche Zeugnisvergabe am Gymnasium Aspel entschieden: "Das momentane Ziel ist es, alle Kontakte zu minimieren. Deshalb möchte ich hier nicht 520 Leute anmarschieren lassen." Stattdessen konnten die Eltern vorab der jeweiligen Klassenleitung mitteilen, dass sie mit einer digitalen Version einverstanden sind. Liegt diese Erklärung vor, bekommen die Schüler im Laufe des Freitags ihr Zeugnis als PDF an ihre schulische E-Mail-Adresse geschickt. Und sobald Präsenzunterricht wieder möglich ist, erhalten sie das Original. Nur für die letzten beiden Jahrgangsstufen gibt es eine andere Regelung, da sie sich in der Qualifikationsphase zum Abitur befinden und ihr Halbjahreszeugnis damit mehr Gewicht sowie sie selbst ein vierwöchiges Widerspruchsrecht haben. Deshalb konnte die Qualifikationsstufe II bereits vergangenen Freitag ihre Zeugnisse abholen, die Qualifikationsstufe I ist diesen Freitag dran. "Aber es sind nie mehr als drei Schüler vor Ort", betont Hegel.

Andere Situation an Grundschulen

Etwas anders sieht die Situation dagegen an den Grundschulen aus, hier konnten Lehrer bereits seit Montag Zeugnisse verteilen. Auf diese Möglichkeit greift Rektorin Nadja Scherer an der Leegmeerschule in Emmerich allerdings nicht zurück, stattdessen gibt es die Zeugnisse erst am kommenden Montag. Das hat auch einen bestimmten Grund, wie sie selbst erklärt: "Montags holen die Eltern sowieso immer die Lernpäckchen ab und bringen die Arbeitsergebnisse der vergangenen Woche mit." Am nächsten Montag gibt es das Zeugnis nun direkt dazu. Ähnlich sieht es auch an der St. Georg-Schule in Hüthum aus, für die Scherer ab Montag ebenfalls vorübergehend zuständig sein wird. Sie ist sich sicher, dass die Übergabe so wie immer "total gut" laufen wird. Und möchte sich an dieser Stelle auch bei den Eltern bedanken, für die die momentane Situation alles andere als leicht war: "Eigentlich müsste unter den Zeugnissen für sie auch noch ein lobender Satz stehen."

>>> Zeugnis-Telefon eingerichtet

Anlässlich der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse bietet die Bezirksregierung Düsseldorf wieder das Zeugnis-Telefon an. Dort können Eltern sowie Schüler vor allem rechtliche Fragen klären, zum Beispiel wenn sie die Notengebung für ungerecht halten oder Fragen zur weiteren Schullaufbahn haben.

Das Zeugnistelefon zu Fragen aus den Schulformen Realschule, Gymnasium, Gesamtschule, Sekundarschule und Gemeinschaftsschule sowie Berufskolleg ist unter der Telefonnummer 0211/475 4002 erreichbar am Freitag, 29. Januar, Montag, 1. Februar und Dienstag 2. Februar, jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr.

Zu Fragen aus den Schulformen Grundschule, Hauptschule und Förderschule ist das Zeugnistelefon der Bezirksregierung bei den jeweiligen Schulämtern eingerichtet. Im Kreis Kleve ist zu den zuvor genannten Zeiten die Nummer 02821/850 freigeschaltet.