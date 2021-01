Emmerich/Rees: Impfstart in Pro Homine-Einrichtungen

Am Donnerstag, 14. Januar, finden am Willikensoord Emmerich Corona-Impfungen statt.

Emmerich/rees In den ersten Pro Homine-Senioreneinrichtungen starten die Corona-Impfungen. Los geht es im St. Joseph Rees und Willikensoord Emmerich.

Nachdem in allen neun Häusern der pro homine Senioreneinrichtungen die Vorbereitungen zur Impfung gegen das Coronavirus abgeschlossen wurden, kann nun mit den Impfungen begonnen werden.

Den Anfang macht am Mittwoch, 13. Januar, das St. Joseph in Rees-Millingen. Hier werden zwölf Bewohner und Mitarbeiter geimpft. Am Donnerstag, 14. Januar, geht es weiter am Willikensoord Emmerich. 157 Bewohner und Mitarbeiter lassen sich hier impfen.

Insgesamt 590 Personen werden geimpft

Zusammen mit St. Lukas Wesel und dem Nikolaus-Stift Wesel werden im ersten Schritt insgesamt 590 Personen geimpft. Teams der Kassenärztlichen Vereinigung werden die Impfungen in den jeweiligen Häusern vornehmen.

Impftermine für die übrigen Häuser der pro homine Senioreneinrichtungen werden aktuell abgestimmt.