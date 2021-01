Emmerich/Rees: VHS stellt Programm für neues Halbjahr vor

Emmerich/rees Fremdsprachen lernen, Yoga ausprobieren oder sich nach Island träumen - das neue VHS-Programm für Emmerich und Rees ist vielfältig.

Ein Gefühl von Ungewissheit schwingt bei Alf-Thorsten Hausmann schon mit, wenn er an das neue VHS-Programm für Emmerich und Rees denkt. Immerhin kann niemand sagen, wann Präsenzveranstaltungen wieder möglich sein werden. "Aber wir sind optimistisch, dass wir beizeiten starten können", betont er. Und so präsentiert er gemeinsam mit Sabine Boers von der Stadt Emmerich und Sigrid Mölleken von der Stadt Rees ein vielfältiges Programm, das hoffentlich in dieser Form auch umgesetzt werden kann.

Bewegung und Entspannung

Besonders die Bewegungskurse sind von den aktuellen Corona-Auflagen betroffen. Werden diese jedoch gelockert, können Interessierte in Emmerich in verschiedenen Kursen Tai Ji Quan ausprobieren. Bei der klassisch chinesischen Methode führen achtsame Bewegungen zur Entspannung. Ebenfalls geplant ist wieder montags der Kurs zur Wirbelsäulengymnastik sowie dienstags der Kurs Sport und Musik.

Auch in Rees findet ab dem 4. März immer donnerstags ein Tai Ji Quan-Kurs statt, darüber hinaus können Teilnehmer zwischen vier Yoga-Kursen montags und donnerstags wählen. Außerdem ist ab dem 5. Februar ein neuer Intensivkurs am Vormittag zwischen 10.30 und 11.30 Uhr geplant, Thema ist hier die Bewegungsfreude mit geringer Intensität. Die jeweiligen Veranstaltungsorte stehen noch nicht endgültig fest, da auch diese von den dann geltenden Regelungen abhängen.

Kreativität und Forschung

Kreative können sich zu verschiedenen VHS-Kursen anmelden, beispielsweise zum Percussion-Workshop mit dem Emmericher Musiker Kostas Andrikopoulos ab dem 10. März immer mittwochs im Schlösschen Borghees. Vorerfahrungen im Trommeln sind nicht nötig. In Rees bringt am dem 11. März immer donnerstags im Gymnasium Aspel der Gocher Künstler Martin Lersch Interessierten die Grundlagen des Zeichnens näher.

Zum ersten Mal öffnet das Haus der kleinen Forscher seine Türen am 29. April im Pfarrheim St. Johannes in Emmerich, Thema ist der Einstieg in die Bildung zur nachhaltigen Entwicklung. Zwei weitere Veranstaltungen sind im März und April ebenfalls geplant, sie beschäftigen sich mit der achtsamen Kommunikation. Und in Rees können sich all jene, die derzeit unter Fernweh leiden, am 11. März vom Rathaus nach "Island - das Land aus Feuer und Eis" träumen.

Computer und Sprachen

Darüber hinaus bietet die VHS im Reeser Schulzentrum ab dem 19. April über fünf Montagabende eine Einführung in die Arbeit mit Excel an. Damit die Arbeit am PC noch flüssiger laufen kann, gibt es außerdem ab dem 18. Februar im Informatikraum der Realschule Rees einen Kurs im Zehnfinger-Tippen.

Besonders betroffen von den Corona-Auflagen sind auch die Sprachkurse, so finden beispielsweise derzeit keine Deutschkurse statt. Allerdings vermutet Hausmann, dass "zuerst solche Kurse stattfinden dürfen, die auf eine staatliche Prüfung hinauslaufen". Darunter würden dann Integrationskurse fallen. In der Hoffnung, dass ab März wieder Präsenzunterricht stattfinden darf, starten auch dann erst die Deutsch- sowie anderen Sprachkurse. In Emmerich können Interessierte ihre Französisch- oder Italienischkenntnisse aufbessern. Verschiedene Englisch-, Französisch-, Spanisch- und Niederländischkurse bietet die VHS in Rees an. Online und damit ganz coronakonform gibt es außerdem Sprachkurse in Dänisch, Schwedisch, Chinesisch und Russisch.

Programm online einsehbar

Das gesamte VHS-Programm ist übrigens nur im Internet zu finden unter www.vhs-kleve.de. Zum Sommersemester aber soll es wieder eine gedruckte Fassung geben. "Es gibt genug Leute, die gerne darin blättern wollen", weiß Hausmann. Denn: "Ich gehöre auch dazu." Dabei bietet die Online-Version gerade in diesen Zeiten den Vorteil, dass die VHS hierüber aktuell über mögliche Veränderungen ihres Programms informieren kann.

>>>Ansprechpartnerinnen in Emmerich und Rees

Im vergangenen Semester lag die Ausfallquote der VHS Kleve bei 20 Prozent, das berichtet Leiter Alf-Thorsten Hausmann. Ein "Trostpflaster" sei jedoch gewesen, dass die Zuschüsse trotz der geringeren Stundenzahlen nicht gestrichen wurden. Sollten auch im neuen Semester Kurse wieder ausfallen, werden die Beiträge den Teilnehmern komplett oder anteilig zurückerstattet.

Ansprechpartnerin für das aktuelle VHS-Programm ist in Emmerich seit dem 1. Januar Sabine Boers, die bereits vorher durch ihre Tätigkeit am Stadttheater Kontakt zur VHS hatte. Erreichbar ist sie über Sabine.Boers@stadt-emmerich.de oder 02822/752010. Fragen zum VHS-Programm in Rees kann Jana Weiss über jana.weiss@stadt-rees.de oder 02851/51186 beantworten.