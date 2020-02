Emmerich: Riesen-China-Restaurant mit neuer Pächterin

Emmerich. Das große China-Restaurant in Emmerich hat mit Bingli Zhou eine neue Pächterin. Das ehemalige Wakelo heißt nun Zhou’s. Besonderer Service bleibt.

Ein schwarz-blaues Logo mit zwei stilisierten Drachen fällt an der Reeser Straße direkt ins Auge. Zhou’s Restaurant ist auf dem Schild zu lesen. Wo früher im Großraum-Restaurant Wakelo gekocht wurde, arbeitet jetzt das Team der neuen Pächterin Bingli Zhou für die Gäste. Die Drachen im Logo des Restaurants weißen auf ihr Geburtsjahr nach dem chinesischen Kalender hin.

Noch sind die Servietten auf dem Tischen Restbestände aus dem früheren Restaurantbetrieb. Bingli Zhou hat das Restaurant vom vorherigen Pächter übernommen, der einer ihrer Freunde ist. „Er musste aus gesundheitlichen Gründen aufhören“, verrät die neue Pächterin.

Chinesisches Buffet am Mittag und am Abend

Für die Gäste von Emmerichs größtem Restaurant ändert sich, abgesehen von dem neuen Namen, erstmal nicht viel. „Die Preise sind alle gleich geblieben“, erklärt Bingli Zhou. Von Dienstag bis Sonntag bietet das Team von Zhou’s Restaurant den Besuchern jeweils ein chinesisches Büfett, an dem sich die Gäste bedienen können, bis sie satt sind.

Beim Abendbüfett von 18 bis 22 Uhr sind die Getränke für einen zweistündigen Aufenthalt inklusive. Zudem stehen mehr als 60 verschiedene Leckerbissen zur Auswahl. Eine etwas eingeschränkte Auswahl – ohne die Getränke – gibt es zum Mittagsbüfett von 12 bis 14.30 Uhr.

Speisen vom Grill frisch an den Tisch

Das Besondere: Der Teppan-Yaki-Grill, an dem sich die Besucher ihre rohen Speisen frisch zubereiten lassen können, ist sowohl mittags als auch abends geöffnet. „In vielen Restaurants dieser Art gibt es das nur am Abend“, sagt Bingli Zhou.

Außerdem müssen die Gäste in Zhou’s Restaurant nicht vor dem Grill stehen und warten, bis ihre Speisen fertig zubereitet sind. „Das ist zu ungemütlich und außerdem kann so eine Schlange vor dem Grill entstehen“, sagt Bingli Zhou. „Deswegen bringen wir die Speisen vom Grill direkt an den Tisch und die Gäste müssen nicht vor dem Grill stehenbleiben.“

Großes Platzangebot im ehemaligen Autohaus

Sitzplätze gibt es in Zhou’s Restaurant genug. Gut 290 Gäste finden in dem großen Gastraum Platz. Dazu kommen zwei Gesellschaftsräume, von denen einer rund 25 und der andere etwa 100 Gäste beherbergen kann.

Da vor den Gastronomiebetrieben das Autohaus Deutemeyer in den Räumlichkeiten untergebracht war, kann auch Zhou’s Restaurant wie zuvor das Wakelo den Aufbau eines Autosalons kaum verbergen. Trotzdem lässt sich in den Räumlichkeiten an der Reeser Straße das chinesische Büfett sicher gut genießen.

>> Öffnungszeiten und weitere Informationen

Zhou’s Restaurant öffnet von Dienstag bis Samstag jeweils von 11.30 bis 15 Uhr und von 17.30 bis 22.30 Uhr. An Sonn- und Feiertagen können Gäste das Restaurant von 13 bis 22 Uhr besuchen. Der Montag ist, außer an Feiertagen, der Ruhetag des Gastronomiebetriebes.

Das Mittagsbüfett (Dienstag bis Samstag) kostet 8,90 Euro pro Person. Für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren kostet es 5,90 Euro. Das Abendbüfett inklusive Getränke schlägt mit 20,90 Euro (Dienstag bis Donnerstag) bzw. 22,90 Euro (Freitag und Samstag) zu Buche. An Sonn- und Feiertagen gelten den ganzen Tag über die Preise vom Freitag und Samstag.

Mehr Informationen und die Möglichkeit, online Plätze zu reservieren, gibt es auf der neu gestalteten Internetseite des Restaurants unter www.wakelo.de.