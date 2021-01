Emmerich: Sparkassen-Stiftungen fördern wieder Vereine

Emmerich Sparkasse Rhein-Maas fördert zusätzlich mit Erträgen aus ihren Stiftungen u.a. in Emmerich gesellschaftliches Engagement in Vereinen.

Die Kuratorien der Bürgerstiftung und der Jugendstiftung der Sparkasse Rhein-Maas tagten noch im alten Jahr, um vor allem über die Ausschüttung der Stiftungserträge an Vereine und Organisationen in Emmerich und Rees zu entscheiden. Die Sitzung begann mit Personalien: Die ehemaligen Kuratoriumsmitglieder Mariehilde Henning und Herbert Ulrich wurden mit Dank verabschiedet. Beide blicken auf eine jahrzehntelange Tätigkeit im Gremium der Sparkassenstiftungen zurück. Gerne habe sie diese Aufgabe wahrgenommen, sagt Mariehilde Henning: „Es gab immer konstruktive Diskussionen zu den vorliegenden Anträgen und die Entscheidungen wurden stets im Einvernehmen getroffen.“

Sie freute sich über ein Präsent mit Kulinarischem aus Emmerich, das der Vorsitzende des Stiftungsvorstandes, Sascha Tück, überreichte. Er dankte Mariehilde Henning und Herbert Ulrich, der über viele Jahre als Vorsitzender des Kuratoriums fungierte, für ihre ehrenamtliche Arbeit in den Sparkassenstiftungen.

Neue Mitglieder im Kuratorium wurden begrüßt

Dann begrüßte der Stiftungsvorstand die neuen Mitglieder im Kuratorium: Gerhard Gertsen, stellvertretender Bürgermeister in Emmerich, wurde von den Mitgliedern zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt, Bodo Wißen, stellvertretender Bürgermeister in Rees, wurde zu seinem Vertreter bestimmt. Weiterhin gehören die beiden Bürgermeister Peter Hinze und Christoph Gerwers sowie Sparkassenvorstand Wilfried Röth den beiden Kuratorien an. Auf Vorschlag der Sparkasse wurden Sascha Tück und Ludger Braam zu Vorstandsmitgliedern der Stiftung wiedergewählt.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Emmerich, Rees und Isselburg. Den E-Mail-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Anschließend beriet das Kuratorium über die Verwendung der Stiftungserträge. Da corona-bedingt eine gemeinsame persönliche Spendenübergabe nicht möglich war, wurden die frohen Nachrichten schon vor Weihnachten per Post überbracht. Bedacht werden die Johanniter-Unfall-Hilfe für das Projekt „Sternstunden“, die Stiftung PAN für elektronische Medien zur digitalen Archivierung der Plakate, der Stadtverband der Kleingärtner für ein neues Vereinsheim, Pro Kultur Emmerich für den Medientower im jüdischen Kulturraum (PAN).

Gesamtschule erhält Geld für Bauwagen im Schulgarten

Außerdem gefördert wird das Blasorchester Praest, das sich neue Jacken für die jugendlichen Musiker anschaffen will, der Kneipp-Verein Elten für die Kinderworkshops zur Eltener Mühle, Fortuna Millingen (Tennisabteilung) für eine Beregnungsanlage und die Jugendförderung, der Förderverein der Städtischen Gesamtschule Emmerich für einen Bauwagen im Schulgarten, der Kindergarten St. Martini für Bewegungsbausteine und der Kindergarten St. Aldegundis für eine Kletter- und Hangelanlage, sowie die die Katholische Waisenhausstiftung für ein mehrjähriges Gemeinschaftsprojekt mit Kindergärten und Grundschulen „Übergang von der KiTa in die Grundschule“.

Die Sparkasse Rhein-Maas ergänze mit der Förderung ihren Einsatz im Geschäftsgebiet, leiste so einen wichtigen Beitrag für das Gemeinwohl und dankt gleichzeitig damit allen ehrenamtlich Tätigen, so der Vorstand. Der Anspruch bleibe, viele verschiedene Gruppen und ihre Anliegen unterstützen zu können.

Anträge können weiterhin gestellt werden

Gemeinnützige Vereine oder Organisationen können weiterhin Anträge an die Stiftungen stellen – voraussichtlich zur Jahresmitte wird über die nächsten Spendenausschüttungen beraten. Entsprechende Formulare sind unter www.skrm.de/zuwendungsantrag zu finden.