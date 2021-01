Bis zum Ende des behördlich vorgeschriebenen Lockdowns, voraussichtlich den 31. Januar, bleibt die Stadtbücherei Emmerich am Rhein geschlossen.

Stadtbücherei Emmerich: Stadtbücherei bietet Online-Lesen gratis an

Emmerich Stadtbücherei Emmerich am Rhein bietet während des Lockdowns Online-Lesen gratis an. Derzeit keine Rückgabe von Medien.

Bis zum Ende des behördlich vorgeschriebenen Lockdowns, voraussichtlich den 31. Januar, bleibt die Stadtbücherei Emmerich geschlossen. Die entliehenen Medien können vor Ort nicht zurückgegeben, und keine neuen ausgeliehen werden. Ausschließlich für Facharbeiten oder andere Prüfungen dürfen Medien bereitgestellt werden.

Das Lesen von e-Books über die Onleihe (www.onleihe-niederrhein.de) ist jedoch weiterhin möglich. Bequem von der heimischen Couch aus kann man in dem Angebot stöbern und sich das passende Buch, Hörbuch oder Lernangebot aussuchen. Dieser Service wird von der Stadtbücherei während des Lockdowns kostenlos angeboten.

Leser erhalten zwei Gratis-Monate

Die Stadtbücherei schenkt allen angemeldeten Lesern zwei Gratis-Monate. Die Frist der Jahresgebühr wird automatisch um zwei Monate verlängert. Neuen Lesern, die die Onleihe gerne einmal ausprobieren möchten, bietet die Bücherei ein Schnupperangebot an.

Für die Zeit des Lockdowns kann kostenlos online gelesen werden. Interessenten können sich in der Stadtbücherei melden (Telefon: 028222/75-2200 oder per Mail an buecherei@stadt-emmerich.de).

Während der Schließungszeit nicht untätig

Während der Schließungszeit ist das Büchereiteam nicht untätig. Wer auf die Facebook- oder Instagram-Seiten der Stadtbücherei schaut, findet dort viele interessante Informationen und Links, aber auch unterhaltsame kleine Geschichten. Im Newsletter werden aktuelle Hinweise und Lesetipps gegeben. Bei konkreten Fragen stehen die Mitarbeiter telefonisch oder per Mail zur Verfügung und beantworten gerne Fragen.

