Emmerich: Täter wollten bei einem Pflegedienst einbrechen

Zeugen eines Einbruchs sucht die Polizei in Emmerich.

Emmerich Einbrecher wollten Zugang zum Verwaltungsgebäude eines Pflegedienstes am Martinikirchgang in Emmerich bekommen. Zeugen gesucht.

Im Zeitraum von Mittwoch, 16.15 Uhr, bis Donnerstag, 10 Uhr, versuchten unbekannte Täter Zugang zum Verwaltungsgebäude eines Pflegedienstes an der Straße Martinikirchgang zu bekommen. Der oder die Täter hebelten ohne Erfolg an einer Nebeneingangstür, beschädigten hierdurch jedoch das elektrische Schließsystem der Tür. Anschließens flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter der Telefonnummer 02822/7830 entgegen.