Emmerich: Trauer um ehemaligen Kantor Christoph Niesemann

Christoph Niesemann ist verstorben. Er war unter anderem Kantor an St. Aldegundis in Emmerich.

Emmerich. Christoph Niesemann ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Er war Kantor an St. Aldegundis Emmerich und leitete diverse Chöre wie den Jugendchor.

Nach kurzer schwerer Krankheit ist am 27. Januar in seinem Wohnort Hagen am Teutoburger Wald Christoph Niesemann verstorben. Er wurde 82 Jahre alt. Er hinterlässt seine Ehefrau Helga, drei Kinder und drei Enkelkinder.

Leiter diverser Chöre in Emmerich und Umgebung

Vielen Emmericher Bürgern ist Christoph Niesemann noch als Kantor an St. Aldegundis, Leiter der Chorgemeinschaft St. Aldegundis sowie als Leiter des Jugendchors Emmerich in bleibender Erinnerung. Einen seiner großen Erfolge erlebte Christoph Niesemann, als der Jugendchor Emmerich im Jahre 1980 erster Preisträger des Landeswettbewerbs „Jugend singt“ wurde.

Im gleichen Jahr erfolgte die Veröffentlichung der beliebten Schallplatte „Weihnacht in aller Welt“. Teile dieses Repertoires wurden in einem viel beachteten Konzert von ehemaligen Mitgliedern des Jugendchors am 28. Dezember vergangenen Jahres in der Pfarrkirche St. Georg in Hüthum zur Aufführung gebracht. Aufgrund seines fortschreitend schlechten Gesundheitszustands konnte Christoph Niesemann dieses Konzert nicht mehr miterleben.

Begleitete die Konzeption der Seifert-Orgel

Als Organist war Christoph Niesemann auch weit über die Grenzen Emmerichs hinaus bekannt. An St. Aldegundis begleitete er seinerzeit fachlich die Konzeption der Seifert-Orgel. Auch in den benachbarten Niederlanden hatte sich Christoph Niesemann als Chorleiter einen Namen gemacht. So leitete er über mehrere Jahre hinweg den Ettens Mannenkoor und den Ulfts Mannenkoor.

Von Emmerich aus ging Christoph Niesemann als Kirchenmusikdirektor nach St. Johann Osnabrück, wo er auch als Dozent am bischöflichen Kirchenmusikseminar tätig war.