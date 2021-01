Emmerich: Unbekannte stehlen Firmenwagen von Parkplatz

Unbekannte haben in Emmerich einen Firmenwagen gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Emmerich Unbekannte haben einen Firmenwagen gestohlen. Der Transporter hatte auf einem Parkplatz an der Mennonitenstraße in Emmerich gestanden.

In der Zeit von Montag, 16 Uhr, bis Mittwoch, 12.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Mennonitenstraße in Emmerich einen Renault Master.

Der als Firmenwagen genutzte Transporter war zuvor vom Besitzer auf dem dortigen Parkplatz abgestellt worden. Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen weißen Transporter mit dem amtlichen Kennzeichen RZ-JJ3456.

Kripo nimmt Zeugenhinweise entgegen

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen, wie auch zum Verbleib des Fahrzeuges nimmt die Kriminalpolizei Emmerich telefonisch unter 02822/7830 entgegen.