Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in Emmerich.

Emmerich. Unbekannte Täter sind in eine Apotheke in Emmerich eingebrochen. Sie stahlen Wechselgeld. Auch vor der Spendendose machten sie nicht Halt.

Emmerich: Unbekannte stehlen Wechselgeld aus Apotheke

In der Nacht von Mittwoch, 18.35 Uhr, auf Dienstag, 8.30 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter die Tür einer Apotheke an der Speelberger Straße auf und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum der Apotheke.

Täter flüchten unerkannt

Hier entwendeten die Täter das Wechselgeld aus den Registrierkasten und entleerten die Spendendose, die sich auf der Theke befand. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen, die Hinweise zu Tätern oder Beobachtungen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten sich bei der Kripo Emmerich unter 02822/7830 zu melden.