Emmerich: Unbekannte Täter schlagen Autoscheibe eines VW ein

Emmerich Unbekannte haben eine Autoscheibe eingeschlagen. Der VW parkte an der Georg-Kraushaar-Straße in Emmerich. Die Kripo sucht nach Zeugen.

Unbekannte Täter schlugen im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag die Seitenscheibe eines an der Georg-Kraushaar-Straße in Emmerich geparkten VW ein.

++++In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Emmerich, Rees und Isselburg. Den E-Mail-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.++++

Die Fahrzeugnutzerin hatte den Wagen am Mittwoch gegen 14.30 Uhr am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 41 am Straßenrand abgestellt. Am nächsten Morgen gegen 7.10 Uhr entdeckte sie zerstörte Scheibe.

Hinweise an die Kripo Emmerich

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei Emmerich unter 02822/7830 entgegen.