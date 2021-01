Emmerich: Unbekannte versuchen in Drogeriemarkt einzubrechen

Emmerich Einbrecher zertrümmerten die Schaufensterscheibe eines Emmericher Drogeriemarktes. Als die Alarmanlage losging, flüchteten sie.

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Mittwoch gegen 4 Uhr in einen Drogeriemarkt an der Kaßstraße in Emmerich einzudringen.

Hierzu zertrümmerten die Täter im rückwärtigen, zum Neumarkt gelegenen Bereich, eine Schaufensterscheibe des Geschäfts. Durch die Zerstörung der Scheibe wurde ein Alarm ausgelöst, weshalb die Täter flüchteten.

Kripo Emmerich nimmt Hinweise entgegen

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822/7830 entgegen.