Emmerich. Eine Autofahrerin sah einen Radfahrer (8) beim Abbiegen in letzter Sekunde und touchierte ihn leicht. Beim Sturz verletzte sich der Junge leicht.

Emmerich: Unfall mit achtjährigem Jungen verlief glimpflich

Glimpflich verlief ein Verkehrsunfall am Mittwoch, 22. Januar, gegen 16.10 Uhr Am Löwentor in Emmerich. Eine 28-jährige Autofahrerin aus Emmerich wollte nach rechts in die Gerhard-Storm-Straße abbiegen, wo gerade ein achtjähriger Junge aus Emmerich die Straße mit seinem Fahrrad auf dem Radweg überquerte.

Die 28-Jährige sah den Jungen erst im letzten Moment und touchierte ihn leicht. Der Achtjährige stürzte und verletzte sich glücklicherweise nur leicht, berichtet die Kreis Klever Polizei.