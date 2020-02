Emmerich: Zuschuss für Musikvereine im Gespräch zu erörtern

Emmerich. Stadt Emmerich wollte Zuschüsse für die Musikvereine in Emmerich nicht erhöhen. Politik hat aber eine Gesprächsrunde zur Erörterung beschlossen.

Der Stadtverband für Musik in Emmerich hat eine Erhöhung der Zuschüsse an die Musik- und Gesangsvereine gefordert. Die Verwaltung schlug vor, dem Antrag nicht zu folgen, sieht hier eine bereits ausreichende Förderung. Jährlich werden gut 5100 Euro für alle Vereine zur Deckung laufender Kosten sowie ein Sonderzuschuss von 5000 Euro pro Verein für Pachtzahlungen.

Bei der Sportförderung war dieser Ansatz sehr erfolgreich

Mit dieser Lösung war die CDU im Haupt- und Finanzausschuss „nicht zufrieden“, so Fraktionschef Dr. Matthias Reintjes. Stattdessen beantragte die CDU ein Gespräch in kleinerer Runde zu führen, ähnlich wie es jüngst sehr erfolgreich mit dem Stadtsportbund gemacht wurde. „Es gibt da auch eine gefühlte Ungleichbehandlung“, ergänzte Reintjes. Auch dies könne in dem Gespräch geklärt werden. Bei sechs Enthaltungen wurde der CDU-Antrag angenommen.