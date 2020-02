Emmerich: Zwei neue Schiedsleute für die Stadt vorgestellt

Emmerich. Die Stadt Emmerich hat zwei neue Schiedspersonen: Beate Haack und Christoph Bennemann wollen sich in Zukunft um kleinere Streitigkeiten kümmern.

An der Hauswand von Beate Haack ist das Wappen des Landes Nordrhein-Westfalen schon zu sehen. „Schiedsamt“ steht darunter geschrieben. Sie und Christoph Bennemann sind die neuen Schiedsleute in der Stadt Emmerich.

Bereits im vergangenen Jahr war ihre Wahl Thema in den politischen Gremien. Mittlerweile sind die beiden vereidigt und damit auch in Amt und Würden. Und beide bringen unterschiedliche Qualifikationen für das Amt mit.

Schiedsfrau mit diplomatischem Geschick

Beate Haack ist als Schiedsfrau für den Bezirk II zuständig. Über die Zeitung hatte die 53-Jährige erfahren, dass in Emmerich Schiedspersonen gesucht werden. „Ich bin Rentnerin und habe daher viel Zeit und wollte mich einbringen“, erklärt sie.

Im Internet informierte sie sich dann über das Amt. „Ich wollte wissen, was auf mich zukommt“, sagt sie. Die neue Schiedsfrau ist schon immer sehr darauf bedacht, Streitigkeiten zu klären, bevor sie eskalieren. „Ich versuche, diplomatisch zu sein. Man muss immer beide Seiten anhören, bevor man sich ein Urteil bildet.“

Schiedsmann mit ruhiger Art und Interesse am Recht

Christoph Bennemann hatte schon früh Interesse am Thema Rechtsprechung. „Ich war schon in der Schule in einer Recht AG und habe Jugendprozesse besucht“, erzählt er. Der 56-Jährige ist gebürtiger Emmericher und arbeitet teilverrentet im technischen Büro der Emmericher Stadtwerke. Als Schiedsmann übernimmt er den Bezirk I.

Seine erste Berührung mit dem Schiedswesen liegt dabei schon 50 Jahre zurück. „Mein Opa war früher Schiedsmann. Ich musste immer in die Küche gehen, wenn er seine Sitzungen im Wohnzimmer hatte und ich zu Besuch war“, erzählt Christoph Bennemann. Er selbst will seine Arbeit vor allem mit Besonnenheit angehen. „Ich habe eine ruhige Art und bin nicht emotional aufbrausend. Ich denke, ich bekomme das gut hin“, sagt er.

Viele Fortbildungen und gegenseitige Hilfe

Die ersten Fortbildungen für ihr neues Amt haben Beate Haack und Christoph Bennemann schon absolviert und es könnten noch weitere Folgen. „Es gibt da wirklich zig Fortbildungen“, sagt Bennemann. Die Teilnahme ist für die Schiedspersonen allerdings freiwillig.

Denn auch wenn es sicher einen Vorteil hat, sich ein wenig im Rechtswesen auszukennen, sind die Schiedsleute am Ende natürlich keine Richter. „Wir sollen ja nicht Recht sprechen, sondern Lösungen für Probleme suchen“, erklärt Christoph Bennemann.

Schiedspersonen helfen bei kleinen Streitigkeiten

Als Schiedsleute werden die beiden tätig, wenn ein Streitfall nicht direkt vor Gericht gehen kann. Das ist häufig bei Streitigkeiten unter Nachbarn der Fall. Aber auch private Klagedelikte wie Hausfriedensbruch, Beleidigungen, Bedrohung oder Sachbeschädigung landen bei den Schiedspersonen.

Diese nehmen das Anliegen auf und laden dann zum Termin. „Da sitzen dann beide Parteien an einem Tisch“, sagt Beate Haack. Wie lange das Verfahren dauert, ist ganz unterschiedlich. Manchmal kann es schwierig sein, beide Parteien an einen Tisch zu bekommen – oder es sind mehrere Gespräche notwendig. „Kein Fall ist wie der andere“, sagt Christoph Bennemann.

Bei schwierigen Fällen geht es zum Gericht

Wenn die Schiedspersonen einen Streit nicht schlichten können, ist das Gericht zuständig. „Bei vielen Fällen braucht man eine Bescheinigung, dass ein Schiedsverfahren erfolglos war, bevor man zum Amtsgericht gehen kann“, erklärt Christoph Bennemann. „Sobald es zum Gericht geht, sind wir außen vor“, sagt Beate Haack.

Oft reicht aber auch der Gang zum Schiedsamt. Die Erfahrung zeigt, dass oft mehr als die Hälfte der Fälle, die bei Schiedspersonen landen von diesen auch gelöst werden.

>>>Hier sind die neuen Schiedsleute zuständig

Beate Haack ist für den Bezirk II zuständig. Dieser liegt zwischen Rhein, Landesgrenze, Klever Straße und ‘s-Heerenberger Straße und verläuft entlang der Speelberger Straße durch die Stadt.

Christoph Bennemann kümmert sich um Bezirk I. Dieser umfasst das Stadtgebiet auf der anderen Seite der Speelberger Straße und wird ebenfalls durch Rhein und Landesgrenze eingefasst. Im Osten reicht er über Deichstraße, Weseler Straße und Netterdensche Straße bis zur Landesgrenze.

Wer für eigene Probleme als Schiedsperson zuständig ist, erfährt man bei jeder Gemeindeverwaltung, Polizeidienststellen oder dem Amtsgericht (02822 69433 oder 02822 69432).