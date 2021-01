Emmericher Band spricht über das Musikerleben während Corona

Emmerich 2020 war für die Band Stay Kingpin aus Emmerich ein hartes Jahr. Die Musiker mussten wegen Corona ihre komplette Release-Tour absagen.

Vor einem Jahr stand Alexander Teusz mit seinen Bandkollegen von Stay Kingpin zuletzt auf der Bühne. Damals schauten die Musiker voller Vorfreude auf das Jahr 2020, in dem sie ihr neues Album rausbringen und eine Release-Tour quer durch NRW machen wollten. "Wir hatten sechs Konzerte fest zum Frühling geplant", erklärt der Keyboarder. Doch kurz bevor es losgehen sollte, kam Corona. Und brachte alle Pläne durcheinander.

Die Emmericher Band kann bereits einige Erfolge vorweisen. 2014 stand sie im Finale der TV-Castingshow "Das Supertalent", es folgten Auftritte im Vorprogramm von deutschen Musikgrößen wie Nena, Culcha Candela oder den No Angels. 2020 erschien schließlich ihr neues Album „Die letzte Band der Stadt“, deutsche Popmusik mit Tiefgang. "Aber eigentlich war es die falsche Zeit, um ein Album rauszubringen", hält Teusz im Rückblick fest.

Neue Songs sind während der Corona-Pandemie entstanden

Denn so ein neues Album muss am besten live und vor großem Publikum präsentiert werden. Deshalb haben die Musiker viel Arbeit in die Planung ihrer Release-Tour gesteckt. Ohne Label mussten sie sich "quer durch Deutschland telefonieren", erzählt Teusz und lacht. Am Ende aber konnten sie an keinem der sechs Orte auftreten, selbst die regelmäßigen Proben mussten irgendwann ausfallen. Denn eine positive Nachricht kann die Band dann doch vermelden: Sängerin Caro Schippers ist Mutter geworden, musste sich deshalb aber in den letzten Monaten ihrer Schwangerschaft besonders schützen.

"Bis jetzt war eigentlich tote Hose", fasst Teusz zusammen. "Das war echt langweilig." Zwar konnten sich die Musiker zeitweise wieder treffen, mit Abstand und viel Desinfektionsmittel, aber eben viel seltener als sonst. Und auch die Online-Proben waren einfach nicht das Gleiche, obwohl die zumindest produktiv waren. "Dadurch, dass wir nicht die Songs immer und immer wieder für die Auftritte proben mussten, konnten wir neue Songs schreiben", erzählt Teusz.

Album ist professionell im Studio aufgenommen worden

Die neuen Lieder gehen zurück zu den Anfängen, klingen wieder mehr wie Garagenrock. Gleichzeitig bringt Bandmitglied Jens Heuser mit seinem Sprechgesang ein neues Element in die Musik ein. Doch bis die Lieder auf einer Platte landen, dauert es noch eine Weile. Frühestens 2022 ist die geplant. Denn, das betont Teusz auch: "Wir haben unsere Songs vom aktuellen Album noch gar nicht richtig präsentiert." Die Release-Tour will die Band deshalb auf jeden Fall nachholen, wenn endlich wieder Veranstaltungen möglich sind.

++++In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Emmerich, Rees und Isselburg. Den E-Mail-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.++++

Und dann ist da noch der wirtschaftliche Aspekt der Corona-Pandemie. Denn dass die Band ihr Album professionell in einem Studio aufgenommen hat, war nicht ganz billig. "Das Geld muss irgendwie wieder reingeholt werden", sagt Teusz. Dennoch weiß auch er, dass es viele andere in der Branche wesentlich schwerer getroffen hat. Berufsmusiker, die kurz vor dem Durchbruch stehen beispielsweise. "Wir haben viele Freunde, die sich mitten in diesem wirtschaftlichen Wahnsinn befinden", so Teusz.

Band Stay Kingpin hofft zumindest auf kleine Konzerte

Nicht zuletzt deshalb ist es für den Musiker unverständlich, dass Kulturveranstaltungen rigoros verboten und Einkaufstouren durch überfüllte Geschäfte zeitweise möglich waren. Er hofft nun einfach, dass sich bald eine Lösung für Konzerte und Co. findet. Vor großem Publikum müssen er und seine Kollegen erst einmal auch nicht auftreten, betont er. "Früher haben wir auch nur vor 25 Leuten gespielt, das würden wir heute auch wieder machen."