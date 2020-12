Emmericher Feuerwerker warnt vor Böllern aus dem Internet

Hayo Wolff ist Geschäftsführer von Heron Fireworks in Emmerich. Das Verkaufsverbot von Silvesterknallern in der Corona-Pandemie ist wirtschaftlich für ihn eine Katastrophe.

Normalerweise beginnt am 29. Dezember für Hayo Wolff die stressigste und gleichzeitig wichtigste Zeit des Jahres. Innerhalb von drei Tagen muss der Geschäftsführer des Unternehmens Heron Fireworks in Emmerich den gesamten Jahresumsatz verdienen. Doch mit dem Verkaufsverbot von Silvesterknallern bricht für ihn sein Geschäft weg. Und das ist, wie er selbst sagt, eine "absolute Katastrophe".

Dabei schien es noch vor wenigen Wochen für Wolff richtig gut zu laufen. In den Niederlanden wurde der Verkauf von Feuerwerk verboten, in Deutschland aber war er vorerst weiter erlaubt und er plante erstmals nahe der Landesgrenze in Elten einen zu eröffnen. Er witterte das Geschäft seines Lebens, ließ insgesamt acht Tonnen Papier mit Werbung bedrucken. Und bezahlte allein dafür schon 50.000 Euro.

Verkaufsverbot von Silvesterknallern beschlossen

"Ich war mir sicher, in Deutschland verkaufen zu können", sagt Wolff. "Deshalb habe ich so investiert in die Werbung." Die Unmengen an Werbeprospekten sind jetzt aber buchstäblich für die Tonne, denn am 13. Dezember haben Bund und Länder ein Verkaufsverbot von Silvesterknallern beschlossen. Ziel der Regelung ist es, Verletzungen beim Abbrennen von Feuerwerk in der Silvesternacht zu verhindern und so die aufgrund der Corona-Pandemie ohnehin stark beanspruchten Krankenhäuser zu entlasten.

Für Wolff ist die Erklärung "totaler Schwachsinn". Zwar habe er Verständnis dafür, dass größere Menschenansammlungen verhindert werden sollen. Gegen das Abbrennen von Böllern im privaten und kleinen Kreis spreche aus seiner Sicht aber nichts. Immerhin sei der Anteil der durch Silvesterknaller verletzten Patienten in Krankenhäusern marginal.

Illegaler Verkauf im Internet

Vielmehr befürchtet Wolff, dass die Gefahr der Verletzungen nun durch das Verbot ansteigt. Denn einige könnten auf die Idee kommen, Böller und Raketen illegal im Internet zu kaufen. "Viele sind aber nicht getestet und das ist dann lebensgefährlich", betont Wolff. "Aber das verstehen Politiker nicht."

Doch nicht nur die Silvesterknaller für den privaten Verkauf muss Wolff nun einlagern, auch die Böller für die vielen Großveranstaltungen können nicht abgefeuert werden. Das Nationalfeuerwerk in Amsterdam, die Shows in allen europäischen Center Parks. Alle abgesagt. "Mein Lager ist bis zum Dach voll", sagt Wolff. Aber zum Glück habe er keine Probleme damit, alles für ein Jahr aufzubewahren. Nur wirtschaftlich gesehen ist es für eben "ganz hart".