Emmericher Gerwebegebiete: SPD wünscht sich besseren ÖPNV

Im Rahmen ihrer Haushaltsberatungen hat die Emmericher SPD-Ratsfraktion mehrere Anträge formuliert. Ein Hauptanliegen ist dabei die Verbesserung der Mobilität im öffentlichen Personennahverkehr. „Uns liegt daran, dass die Gewerbegebiete, wo die Arbeitsplätze sind, angebunden werden – gerade zu den Schichtzeiten“, erklärt Fraktionsvorsitzende Andrea Schaffeld.

Finanzierung durch den Kreis Kleve

Den Sozialdemokraten schwebt dabei eine Art Modellprojekt vor. Die Finanzierung soll durch den Kreis Kleve erfolgen. Der Kreistag hatte im Dezember beschlossen, einen Betrag von 967.350 Euro zur weiteren Optimierung des ÖPNV einzuplanen. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels sei eine gute ÖPNV-Anbindung für die Emmericher Betriebe eine gute Unterstützung zur Gewinnung von Arbeitskräften.

Schulwegsicherheit im Fokus

Bei zwei weiteren Anträgen will die SPD am Ball bleiben. Gleich mehrere Querungshilfen sollen die verschiedenen Schulwege sicherer machen. Am Großen Wall und an der Van-Gülpen-Straße sowohl in Höhe des Grollschen Wegs als auch im Kreuzungsbereich Seufzerallee sowie im Bereich Nonnenplatz/Baustraße/Wollenweberstraße sehen die Sozialdemokraten dringenden Handlungsbedarf. „Mit Querungshilfen meinen wir mindestens einen breiten Zebrastreifen“, konkretisiert Schaffeld.

Entgasungsanlage prüfen

Die Fraktionsvorsitzende sieht ihre Partei dann auch bei der Thematik Entgasung von Schiffen „auf dem richtigen Weg“. Zwar sieht sie selbst keine günstige Prognose für den Antrag auf Elektronasen, der im Ausschuss für Stadtentwicklung am 28. Januar beraten wird, aber nichtsdestotrotz wird der Antrag nicht zurückgezogen. Darüber hinaus gibt es nun auch noch einen Prüfauftrag an die Verwaltung. So soll festgestellt werden, welche Voraussetzungen für die Errichtung einer Entgasungsanlage für Binnenschiffe vorliegen müssen (die NRZ berichtete).

Onlinebefragung von Kindern und Jugendlichen

Zwar liege die Zuständigkeit offenbar nicht zunächst bei der Stadt, aber es müssten unter anderem Finanzierungsmöglichkeiten geklärt werden.

In einem weiteren Antrag wird eine Onlinebefragung von Kindern und Jugendlichen gefordert. Die Ergebnisse sollen dann in der Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans einfließen. „Wenn wir Partizipation ernst nehmen, ist das ein zeitgemäßer Weg“, findet Schaffeld.