Emmericher gründet ein junges Bündnis für die alte Hanse

Janik Houben hat eine Menge vor. Der 23-jährige Emmericher hat sich zum Ziel gesetzt, für die niederrheinischen Städte Emmerich, Kalkar, Wesel und Neuss eine Rheinische Jugendhanse zu gründen. Die ersten Gespräche über konkrete Inhalte laufen dazu bereits. Mit einem kleinen Etat in Höhe von 1000 Euro wollen sechs engagierte Jugendliche aus den genannten Städten den Start für eine neue Jugendbewegung wagen.

In der Hanse-Bewegung ist Janik Houben sehr aktiv. Seit sieben Jahren nimmt er an den internationalen Hansetagen teilen, die in unterschiedlichen Ländern Europas organisiert werden, und er ist auch in der internationalen Jugendhanse gut vernetzt. Er gehört dem Vorstand an und organisiert die internationalen Festivitäten. Noch in diesem Jahr wird der Hanse-Bund einen Antrag zur Verleihung des Karlspreises in Aachen stellen, um das internationale Engagement der Jugendlichen zu ehren. „Die Jugendbewegung der Hanse wäre prädestiniert für diesen Preis“, sagt Emmerichs Touristikerin Dr. Manon Look-Braun.

190 Städte haben sich zusammengeschlossen

Seit 1980 haben sich 190 europäische Städte zu einer „Hanse der Neuzeit“ zusammengeschlossen, um die mittelalterlichen Verbindungen des einstigen Wirtschaftsgeflechts wieder aufleben zu lassen. Mit der Tradition der Hanse im Rücken lassen sich wunderbar Kontakte knüpfen. Profitieren sollen Tourismus, Kunst und Wirtschaft – ganz so wie im Mittelalter eben.

Janik Houben aus Emmerich gründet die „Rheinische Jugend-Hanse“. Manon Loock-Braun vom Infocenter unterstützt ihn dabei. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

Emmerich ist eine alte Hansestadt, allerdings mit dem Makel, dass man heute kaum noch etwas von dieser reichen Historie sieht. Alte Hansestädte wie Kampen oder Doesburg in den Niederlanden haben es mit ihren pittoresken Innenstädten einfacher, den Hanse-Gedanken in die Neuzeit zu tragen.

Städteführungen und Hanse-Markt

Manon Look-Braun bemüht sich trotzdem redlich, die Hanse-Zeit in Emmerich erlebbar zu machen. So gibt es Städteführungen und einen Hanse-Markt zum Stadtfest. Fünf Mal im Jahr besuchen sich die vier rheinischen Städte gegenseitig und tauschen sich aus. Die Emmericher Touristik-Fachfrau kündigt an, dass man im Rahmen eines Euregio-Projektes Hanse-Schiffstouren nach Kampen und Hanse-Radtouren über die niederländische Grenze hinweg in der Planung habe.

Nun also auch noch eine neue Jugendgruppe fürs Rheinland. Janik Houben erzählt, dass er eher zufällig dazu gestoßen sei. Bei der Jugendhanse gehe es nicht darum, sich mit historischen Zahlen, Daten, Fakten zur Hanse zu behelligen, sondern der moderne Austausch von Jugendlichen stehe im Vordergrund. Durch die Teilnahme an den internationalen Hanse-Tagen habe er viele interessante Leute aus ganz Europa kennen gelernt. „Um ehrlich zu sein, hatte ich anfangs keine Ahnung von der Hanse. Ich bin in das Thema reingewachsen.“ Toll seien das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Gemeinschaft. Über die Landesgrenzen hinweg gebe es Kontakte, die einen weitertragen.

Gibt es den Karlspreis für die Jugend-Hanse?

Welche Aufgaben die neue Jugend-Hanse fürs Rheinland übernehmen soll, müsse noch besprochen werden. Houben kann sich gemeinsame Projekte vorstellen, die den Geist der Hanse tragen.

Ob die Jugendbewegung den renomierten Karlspreis erhält, bleibt abzuwarten. Der Hanse-Bund stelle jetzt den Antrag. Der Karlspreis werde allerdings immer nur an eine Person vergeben. Ob Janik Houben im Aachener Rathaus den Preis empfangen darf? Wer weiß?