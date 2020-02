Emmerich. Viele Emmericher waren in die Aldegundiskirche gekommen, um die Messe zum 60-jährigen Priesterjubiläum von Paul Seesing mit Ihm zu feiern.

Emmericher Pfarrer Paul Seesing ist seit 60 Jahren Priester

Mit feierlichem Fahnenzug, in Begleitung der St. Michael-Schützen und Messdienern sowie Dechant Bernd de Baey und Pastor Ewald Brammen zog Pfarrer em. Paul Seesing in die Aldegundiskirche ein. Am 2. Februar feierte der 86-jährige Geistliche sein „Diamantenjubiläum“, denn er steht nun seit bereits 60 Jahren im Dienst der Kirche.

Ein Festtag zum dankbaren Rückblick

Aufgrund des feierlichen Anlasses besuchten viele Emmericher die Sonntagsmesse. „Es ist ein Festtag zum dankbaren Rückblick“, lauteten die Worte von Stadtpfarrer de Baey. Er dankte Seesing ausführlich für seinen jahrelangen Einsatz in der Gemeinde, bevor er das Wort dem Jubilar überreichte.

Bevor die Messe beginnen konnte, gab es für Pfarrer Seesing anhaltenden Dankesapplaus. Er bat die Gemeinde um Verzeihung, dass er den Gottesdienst sitzend vor dem Altar abhielt. „Ich bin schon ein alter Mann“, sprach er und brachte die Gemeinde zum Schmunzeln. Er berichtete von einem Brief vom Bischof Felix Genn persönlich, worin er Seesing dankte. „Diese Anerkennung beruhigt mich.“ Anerkennung bekam der Pastor auch am Sonntag zu spüren. Zu seinen Ehren sang ein Chor mit Streichinstrumenten und Orgelbegleitung, wodurch Gänsehautmomente entstanden.

Pastor Seesing hat sich nicht zur Ruhe gesetzt

Während des Gottesdienstes wandten sich auch Vertreter der Gemeinden St. Christophorus und Johannes der Täufer für einige Dankesworte an Paul Seesing. Sie richteten Glückwünsche aus und hoben ihre Dankbarkeit besonders hervor. Seesing habe sich im Alter nicht zur Ruhe gesetzt, sondern die kirchliche Großgemeinde Emmerichs mitwirkend unterstützt.

Im hohen Alter ist er noch immer Seelsorger, denn das Amt habe er nach dem zweiten Weltkrieg aufgrund der Wichtigkeit zu seiner Berufung gemacht. Menschen zu helfen, für sie da zu sein – und das über einen Zeitraum von Jahrzehnten – zeuge von „starkem Charakter“, wissen die Vertreter der Gemeinden.

Aber nicht nur der Bereich der Seelsorge sei Seesings Berufung, sondern auch das Amt des Pastors. Ein langer Weg, angefangen vom Theologiestudium, führte ihn zur Priesterweihe, als Seesing gerade einmal 26 Jahre alt war. Im Jahr 1972 kam er schließlich nach Emmerich, um in der St. Martini-Gemeinde Pfarrer zu werden.

Persönliche Glückwünsche nach der Messe im Aldegundisheim

„Wir wünschen Ihnen noch viele Jahre, in denen Sie stolz zurückblicken können“, wünschten die Vertreter. Ein letzter Dank und Glückwunsch, Applaus und ein Ständchen aus der Gemeinde ehrten Pfarrer Seesing. Er bedankte sich persönlich bei allen Gästen und Mitwirkenden für den „schönen Gottesdienst.“

Um Pfarrer Seesing persönliche Glückwünsche zu überbringen, versammelten sich alle Besucher und Interessenten im Aldegundisheim. Gemeinsam feierten sie den besonderen Tag, der in Emmerich besonders in Ehre gehalten werden wird.