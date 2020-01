Emmerich. Seit Jahresbeginn ist es in Betrieb, nun wurde es eingeweiht: Stadtwerke Emmerich begrüßen ihre Kunden nun im neuen Center. Umbau geht weiter.

Emmericher Stadtwerke rücken mit Kundencenter vor die Tore

Der Zustand war nicht mehr tragbar, deshalb musste gehandelt werden. Denn: „Räumlich sind wir hier aus allen Nähten geplatzt“, so Udo Jessner.

Bereits vor drei, vier Jahren habe man über einen Neubau des Kundencenters nachgedacht. Nun, so konnte der Chef der Emmericher Stadtwerke verkünden, ist dieser nicht nur vollendet, sondern bereits voll in Betrieb: Die Stadtwerke Emmerich freuen sich nun ihre Kunden im neuen Glasturm an der Wassenbergstraße 1 begrüßen zu können.

Akzente im Stadtwerke-Grün gesetzt

Udo Jessner (l.), Geschäftsführer Stadtwerke Emmerich, eröffnete das neue Kundencenter am Freitagmittag offiziell. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

Am Freitagmittag wurde das Gebäude mit einigen geladenen Gästen und natürlich auch den Mitarbeiterin feierlich eingeweiht. Hell und geräumig ist das neue, runde Gebäude. Das Herzstück ist ein offener Empfangsbereich im Erdgeschoss, der aber einen Blick bis hinauf zur Decke im zweiten Stock bietet. Weiß sind die Wände, grau der Boden in Holzoptik.

Hier und dann werden – auch mit Licht – Akzente in Grün gesetzt und auch in Holzfarbenen. Udo Jessner freut sich, dass alles pünktlich fertig geworden ist. „Die Theke wurde erst am Donnerstag geliefert und eingebaut“. Punktlandung – darf man da sagen. Und ohnehin. Der Bau des Kundencenters verlief nach Plan. „Zeitlich als auch finanziell ist alles im Rahmen geblieben“, freut sich der Chef der Emmericher Stadtwerke.

Im April 2019 haben die Bauarbeiten begonnen

Im April vergangenen Jahres haben die Bauarbeiten für das neue Kundencenter, in dem zehn Mitarbeiter untergebracht werden können, begonnen. „Der Abriss des Hauses, das zuvor an dieser Stelle gestanden hat, hat länger gedauert“, sagt Jessner mit einem Augenzwinkern.

Er weiß auch: „Die Umbauarbeiten gehen weiter“. Heißt: Dort wo früher das Kundencenter auf dem Gelände der Stadtwerke war, wird nun fleißig renoviert. „Auch dort werden neue Büros für die Mitarbeiter entstehen“, erklärt Jessner.

Für mehr Privatsphäre gesorgt

Das neue Kundencenter bietet nun nicht mehr nur Platz in punkto Büroräume. Es ist moderner vom Stil und nicht mehr als ein Großraumbüro angelegt. „Das war vor allem dann nicht förderlich, wenn es vertrauliche Sachen zu besprechen gibt“, so Jessner.

Und das ist schon bei den Kunden der Stadtwerke der Fall. Daher ist man nun froh, die Kunden im Erdgeschoss in Empfang nehmen zu können und dann zum entsprechenden Sachbearbeiter schicken zu können, damit dort dann eben Einzelgespräche geführt werden können.

Schlicht und ohne Zäune

Bei den Planungen und dem Zugang zum Kundencenter berücksichtig worden ist schon die neue Planungen hinlänglich des Bahnübergangs Löwentor. „Wir haben die Beginn der positiven Gestaltung in diesem Bereich vorgenommen, nun muss noch das Löwentor umgestaltet werden“, sagt Jessner.

Für ihn war von Anfang an klar, dass das neue Kundencenter nicht üppig, sondern schlicht und funktional daherkommen soll. Das haben die Stadtwerke geschafft. Wichtig war Jessner aber, dass es vor die Tore des Stadtwerkegeländes rücken – und damit nicht mehr von Zäunen umgeben sein soll. Und auch das ist gut gelungen.

>> Kontakt und Öffnungszeiten

Die Mitarbeiter im Kundenzentrum an der Wassenbergstraße 1 stehen für alle Fragen rund um die Energielieferung und Abrechnung zur Verfügung. Wer nicht persönlich vorbeischauen kann, kann die Kundenberater auch weiter unter 02822/604-188 oder via E-Mail an erreichen.

Der Kundenservice im Kundencenter steht Montag, Dienstag, Mittwoch von 8 bis 16 Uhr zur Verfüging, ebenso am Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und am Freitag von 8 bis 12 Uhr.

Mehr Infos zu den Stadtwerken Emmerich gibt es auch unter www.stadtwerke-emmerich.de nachzulesen.