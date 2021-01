Geflüchtete in Rees: Fremde sollen weiterhin Freunde werden

Rees Corona macht den Geflüchteten, aber auch den Ehrenamtlern zu schaffen. "Fremde werden Freunde" in Rees hat sich daher einiges überlegt.

Wenn Gaby Bathe von ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit beim Verein "Fremde werden Freunde" in Rees erzählt, kann sie auch schon mal etwas emotional werden. Da ist zum Beispiel dieser eine Geflüchtete, dem sie bei seinem Alphabetisierungskurs geholfen hat. Und der ihr dafür so unendlich dankbar war, denn am Ende bestand er die wichtige Prüfung. "Ich bin richtig zufrieden mit dem, was ich tue", sagt die 66-Jährige. Während der Pandemie aber ist alles ein wenig anders - und das belastet die Geflücheteten ebenso wie die Ehrenamtler.

Die Flüchtlingsinitiative gibt es bereits seit vielen Jahren, hatte aber vor allem nach 2015 viel zu tun. 2017 dann gründete sich der Verein "Fremde werden Freunde". Kassierer Sebastian Hiller erklärt auch wieso: "Als Verein verschafft man sich mehr Gehör." Und obwohl die Zahl der Geflüchteten in Rees überschaubar ist, so bleibe aus seiner Sicht die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit ein sehr wichtiges Thema. "Geflüchtete brauchen häufig Unterstützung", weiß er. Am Anfang helfen Ehrenamtler vor allem bei Behördengängen, fahren die Geflüchteten mit dem Auto dorthin oder füllen gemeinsam mit ihnen Formulare aus.

Freundschaften zwischen Neu- und Altreesern

Später aber geht es auch um die gelebte Integration vor Ort, um Freundschaften zwischen Neu- und Altreesern. "Das ist für alle zugezogenen Menschen immer schwer, egal ob sie nun aus Osnabrück kommen oder aus Syrien", sagt Hiller. Deshalb versucht der Verein regelmäßig Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen, so wie im interkulturellen Café oder durch verschiedene Veranstaltungen in der interkulturellen Woche. 2020 aber war all das kaum möglich. "Das ist natürlich sehr schade", betont Hiller. "Das sind alles Aktivitäten, die uns zusammengeführt haben."

Damit der Kontakt jedoch nicht komplett wegfällt, haben sich die Verantwortlichen einige Aktionen überlegt. Bei einem Fotowettbewerb konnten die Geflüchteten ihre Bilder von Rees im Winter einschicken, die schönsten lädt der Verein auf seiner neuen Facebook-Seite hoch. Für eine andere Aktion brauchte es einige Knäuel Wolle und viel Geduld, am Ende ist so ein 24 Meter langer Schal entstanden. "Das soll ein Zeichen dafür sein, dass wir alle zusammengehören und an einem Strang ziehen", erklärt Gaby Bathe, die ebenfalls fleißig gestrickt hat.

Kontakt halten nur auf Abstand

In die Flüchtlingsarbeit ist Bathe übrigens "reingerutscht", wie sie selbst erzählt. Zufällig begegnete sie 2018 beim Spazierengehen einer geflüchteten Familie, die in Haldern gestrandet war und die Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) suchte. Zusammen mit ihrer Tochter, die arabisch spricht, zeigte sie ihnen den Weg. Das Schicksal der Familie ließ Bathe nicht los und so kam sie später wieder, brachte ihnen Essen und Trinken. In dieser Zeit wurde sie auf den Verein "Fremde werden Freunde" aufmerksam, seitdem engagiert sie sich auch für andere Geflüchtete.

Genauso wie die meisten Ehrenamtler gehört Bathe aber allein aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe, muss also besonders auf sich und ihre Gesundheit achten. Seit vielen Monaten schon kommt sie deshalb nicht mehr in die Wohnung, Kontakthalten und Helfen funktioniert nur noch auf Abstand. "Das ist für die Kinder schwer zu verstehen", sagt sie. Gerade für die Kleinen sieht sie in der aktuellen Situation aber noch ein weiteres Problem: "Viele sprechen schon richtig gut deutsch und sind oft sogar schon die Dolmetscher für ihre Mamas und Papas. Wenn sie aber nicht mehr in die Kitas gehen, verlernen sie vieles wieder."

Dass bald wieder die Flüchtlingsarbeit richtig anlaufen kann, das wünschen sich wohl alle Beteiligten des Vereins "Fremde werden Freunde". Bathe ist dabei eines besonders wichtig - "dass wir uns endlich wieder alle umarmen können."