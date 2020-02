In Haldern eröffnet Felix Telaak Te.Ra Elektrotechnik

Haldern. Felix Telaak hat den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. An der Bahnhofstraße in Haldern eröffnete er die Firma Te.Ra Elektrotechnik.

Die Ära der Getränkemärkte an der Bahnhofstraße/Ecke Am Bahndamm in Haldern ist Geschichte. Im Oktober vergangenen Jahres hat hier die Firma Te.Ra Elektrotechnik hier ihren Firmensitz eröffnet.

Betriebsleiter Felix Telaak ist Halderner und war auf dem Weg zur Selbstständigkeit, als ihm sein Onkel André Mölder die Halle als Mietobjekt anbot. Eigentlich war ihm die 550 Quadratmeter umfassende Betriebsfläche zu groß, aber André Mölder leistete Überzeugungsarbeit und unterstützte ihn als Bauunternehmer, so dass inzwischen hier neue Büroräume, Werkstatt und Lagerflächen entstanden sind. In Haldern funktioniert das Netzwerk. So haben auch viele Freunde beim Innenausbau des Firmengebäudes geholfen.

Inzwischen arbeiten drei Angestellte bei Te.Ra

Der Elektriker und Industriemeister beschäftigt inzwischen drei Angestellte und wird im August den ersten Auszubildenden einstellen. „Das Handwerk ist gefragt. Und obwohl ich anfangs Ängste hatte, mich mit 31 Jahren selbstständig zu machen, freue ich mich heute über die Auftragslage. Wir müssen jetzt schon aufpassen, dass wir nicht mehr Aufträge annehmen, als wir leisten können“, erzählt Felix Telaak.

Sein Kompagnon René Rausch ist staatlich geprüfter Techniker. Aus beiden Namen setzt sich übrigens der Firmennamen zusammen. Über die Jahre möchte sich Felix Telaak eine eigene Mannschaft aufbauen. Als Halderner ist der Elektriker heimatverbunden und möchte in der Region Fuß fassen. „Das passt am besten mit Mitarbeitern, die vom Niederrhein stammen und hier auch arbeiten möchten.“ Mehr als maximal eine Stunde Anfahrtszeit sollte der Weg zur Baustelle nicht in Anspruch nehmen.

Der Firmensitz bietet Möglichkeiten zur Expansion

Platz ist an der Bahnhofstraße locker für 20 bis 30 Mitarbeiter. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Aktuell ist das junge Unternehmen mit Elektroinstallationen im Wohnungsbau unterwegs. Dank seines Onkels, der schlüsselfertig baut, ergeben sich Synergieeffekte.

Spezialisiert hat sich Te.Ra. auch auf den Einbau von Photovoltaikanlagen, aktuell vermehrt mit Stromspeicher. Die Elektroinstallation für das Pfarr- und Begegnungszentrums in Goch ist ein aktueller Großauftrag, den die Firma im Mai im Terminkalender vermerkt hat.

Der Beruf des Elektrikers hat Zukunft

Für Felix Telaak, der nach dem Realschulabschluss die Ausbildung zum Elektriker bei der Firma Hussmann in Kleve absolvierte, war Elektriker eigentlich nicht der Wunschjob. Heute ist er froh, sich so entschieden zu haben. „Obwohl ich auch nicht der Beste in Physik war. Aber man kann alles lernen“, legt er Schulabsolventen seinen Beruf ans Herz. Denn der Beruf des Elektrikers habe auf jeden Fall Zukunft.