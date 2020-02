In Isselburg-Werth erbeuteten Einbrecher Schmuck

Werth. Einbrecher drangen am Montag in ein Wohnhaus in Isselburg-Werth ein. Sie durchsuchten die Innenräume und erbeuteten Schmuck.

Einbrecher sind am Montag mit Gewalt in ein Wohnhaus in Isselburg-Werth eingedrungen. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt, um in das Gebäude an der Schüttensteiner Straße zu gelangen.

Die Unbekannten durchsuchten die Innenräume und erbeuteten Schmuck. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 17 Uhr und 21 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.