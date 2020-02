Kinderkarneval In Rees war der Kinderkarneval restlos ausverkauft

Esserden. Die Kinder und Jugendlichen des DJK TuS Esserden boten ein tolles Tanzprogramm mit akrobatischen Einlagen. Das Publikum war restlos begeistert.

Die Vielfalt an Tänzen war groß auf der Kinderkarnevalsveranstaltung des DJK TuS Esserden im Bürgerhaus Rees. Das Besondere am Esserdener Kinderkarneval ist, dass die jüngsten Tänzerinnen schon mit drei Jahren auf der Bühne stehen, während die Ältesten 20 Jahre alt sind. Dementsprechend bunt und fröhlich war die Mischung am vergangenen Wochenende.

Verschiedene Funkenmariechentänze, Cheerleader von den Jüngsten, mitreißender Hip-Hop, eine Lichtershow und eine beeindruckende Yoga-Akrobatikvorführung von der Gruppe „Shanti“ ließen das Publikum bis zum Schluss kräftig applaudieren.

Kinder merkten sich komplizierte Tanzschritte

Viele der aktiven Kinder tanzten in mehr als vier Tänzen mit und merkten sich teilweise komplizierte Tanzschritte für all ihre Tänze. Da war Ausdauer gefragt und trotz Anstrengung strahlten die Gesichter.

Sehr mutig waren die jungen Mädchen Ella und Smilla, die kein Blatt vor den Mund nahmen und die Bühne rockten, als sie gemeinsam „194 Länder“ sangen. Auch das Jugendhaus Remix war mit zwei Gesangsgruppen vertreten. Aber nicht nur die Tänzerinnen und Tänzer des DJK konnten sich so richtig auspowern, auch die Kinder aus dem Publikum tanzten begeistert mit, als sie für die Mitmachtänze auf der Bühne ihr Tanzbein schwingen konnten.

An beiden Tagen waren alle Eintrittskarten ausverkauft

An beiden Tagen waren die Eintrittskarten restlos ausverkauft. Mittlerweile reichten die zwei Hände von Matthias Eis nicht mehr aus, um die vielen Regler, Mikros, Licht- und Nebelmaschinen zu bedienen. Gemeinsam mit Marco Franken gelang den beiden bei dieser zwölften Karnevalsveranstaltung ein reibungsloser technischer Ablauf.

Seit der ersten Veranstaltung vor 13 Jahren ist Matthias Eis engagiert dabei. „Die verlässliche Unterstützung von erfahrenen Helferinnen und Helfern ist einfach Gold wert“, weiß Veranstaltungsleiterin Inka Helmes, die jedes Jahr mit Herzblut bei der Sache ist.

Inka Helmes macht einen tollen Job

„Gerade für Eltern und junge Kinder ist das Spektakel natürlich aufregend und aufreibend“, sagt Jule Schwartz. Gemeinsam mit einer Kollegin moderierte sie die Veranstaltung. „Zum Glück ist Inka ein Organisationstalent. Sie macht einen tollen Job“, findet Jule Schwartz und fährt fort: „Sie sieht jedes Kind, gibt jedem die Chance, sich zu verwirklichen und auszuprobieren, und vermittelt den Kindern mit viel Geduld Rhythmik, Balance, Konzentrationsvermögen und ganz viel Freude an der Bewegung!“

Ein sehr erfolgreiches Event war es für alle Kinder, Jugendlichen und das Publikum. Die Vereinsmitglieder freuen sich nun auf die nächste große Tanzveranstaltung, die im April ansteht: die Tanzbenefizveranstaltung am 26. April werden die Aktiven wieder nutzen, um ihre Begeisterung fürs Tanzen durch Spendengelder einem guten Zweck zu Gute kommen zu lassen.