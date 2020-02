Isselburg: Anholter Rathaus sammelt Stimmen im Internet

Anholt. Das Anholter Rathaus ist als „schönstes Rathaus in NRW“ nominiert. Damit das Gebäude in Isselburg gewinnt, müssen Stimmen abgegeben werden.

Jetzt gilt es die Stimme abzugeben – die Abstimmung „Wo steht das schönste Rathaus in Nordrhein-Westfalen?“ auf der Internetseite des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung ist gestartet. Votiert werden soll hier, klar, für ein Schmuckstück in Isselburg. Das alte Rathaus in Anholt am Markt bewirbt sich um den Titel.

Für einen Zeitraum von zwei Wochen kann ab sofort für eines der 74 nominierten Rathäuser abgestimmt werden. Das „Sieger-Rathaus“ wird am 28. März 2020 auf dem Heimat-Kongress des Ministeriums in der Wuppertaler Stadthalle von Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, bekannt gegeben und prämiert.

Hier geht es zur Abstimmung des Ministeriums

Bei diesem Schützenfest-Foto ist die ganze Pracht des historischen Rathauses in Anholt von Außen dargestellt. Foto: Diana Roos / Funke Foto Services

„Unsere Rathäuser sind die Heimat der Demokratie vor Ort. Zudem würdigen wir mit der Vorstellung der Rathäuser das historisch-kulturelle Erbe des Landes“, sagt Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung. In einem einminütigen Clip hat Bürgermeister Michael Carbanje das Rathaus in Anholt vorgestellt.

„Es ist das schönste Rathaus in NRW“, so Carbanje in dem Video, „weil es schon seit langer Zeit als ein zentrales Monument der Anholter Geschichte gesehen wird“. Angestimmt werden kann unter www.mhkbg.nrw/rathaus-isselburg-anholt