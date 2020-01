Isselburg-Werth. Der Löschzug Werth der Feuerwehr in Isselburg kam zur Versammlung zusammen. Die Wehrleute sind zufrieden mit den funktionierenden Strukturen.

Isselburg: Beim Feuerwehr-Löschzug Werth läuft es rund

Viele kleine Feuerwehren kämpfen nicht nur gegen Flammen, sondern zunehmend auch um den Nachwuchs. Ein Überangebot von Freizeitaktivitäten verhindert oft, dass Jugendliche Lust haben bei der freiwilligen Feuerwehr ihre Freizeit zu verbringen. So ist es in der Zukunft auch um die aktiven Mitglieder schlecht gestellt. Vor allem kleine Wehren haben diese Probleme.

Nicht so der Löschzug Werth. Wie bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend mitgeteilt wurde, besteht der Werther Löschzug zurzeit aus 49 aktiven Kameraden, sieben Kameraden der Ehrenabteilung und 14 Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Ein gutes Zeichen dafür, dass auch in Zukunft die Sicherheit der Werther gewährleistet ist.

3100 Arbeitsstunden leisteten die Wehrleute in 2019

Es läuft rund bei der Feuerwehr in Werth. Das Engagement stimmt, die Altersstruktur auch. Außerdem zeigen die Wehrleute eine hohe Fortbildungsbereitschaft. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

Im Jahre 2019 leistete der Werther Löschzug etwa 3100 Arbeitsstunden für Einsätze, Übungsdienste und Fortbildungen für die Bürger der Stadt Isselburg, die sich wie folgt aufgliederten – zehn technische Hilfeleistungen, acht Brandeinsätze, vier Einsätze der Tagesschleife, drei Brandsicherheitswachen, zwei Gefahrenguteinsätze und ein Einsatz im Rahmender PSU Alarmierung.

Bei diversen Unfällen unterstützte die Feuerwehr die Rettung der Verletzten, bei einem Großeinsatz – eine Werkstoffhalle in Isselburg brannte in voller Ausdehnung – wurden die Werther ebenfalls zu Hilfe gerufen. Auch bei dem Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Vehlingen.

Große Bereitschaft im Löschzug Werth zur Fortbildung

Aber auch überörtlich waren die Kameraden des Löschzuges aktiv. Die Einheit aus Werth unterstützten die Kameraden aus Hamminkeln als Personalreserve mit Atemschutzgeräte. Und so ganz nebenbei wurden noch Hydranten überprüft, der Martinszug organisiert, beim Biwak des Tambourcorps geholfen, an diversen Cityläufen teilgenommen und als Höhepunkt des Jahres das Wasserballturnier ausgerichtet. „Wir müssen genau so weitermachen“, beendete Tobias Demirci seinen Jahresbericht, „um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt gewährleisten zu können.“

„Die Bereitschaft bei uns im Löschzug Werth sich fortzubilden ist sehr groß,“ bemerkte Löschzugführer Christoph Blecking, „und ich hoffe, die Motivation wird auch in Zukunft so groß bleiben.“

Und so konnte Stadtbrandmeister Markus Berning gleich vier Kameraden das Leistungsabzeichen überreichen – Nico te Grotenhuis in Bronze (1. Teilnahme), Tom Büdding in Gold (5. Teilnahme), Marvin Booms Sonderstufe mit blauem Hintergrund (10. Teilnahme) und Christoph Bugdoll Sonderstufe mit rotem Hintergrund (15. Teilnahme).

Sebastian Bonnes und Phillip Kottke sind jetzt Brandinspektoren

Auch zahlreiche Lehrgänge wurden auf Kreis- und Landesebene absolviert. Insgesamt nahmen 14 Kameraden an zwölf verschiedenen Seminaren und Lehrgängen teil.

Und Beförderungen standen bei der Jahreshauptversammlung ebenfalls auf dem Programm. Philip Bücker wurde zum Feuerwehrmann befördert; Yusuf Demirci und Mathias Hübers zu Hauptfeuerwehrmännern. Patrik Rieke und Phillip Blecking sind ab sofort Unterbrandmeister und Christoph Bugdoll Hauptbrandmeister. Gleich zwei Kameraden wurden zum Brandinspektor befördert, und zwar Sebastian Bonnes und Phillip Kottke.

>> Jubilare wurden ausgezeichnet

Aber auch Dienstjubiläen wurden gefeiert. Sebastian Bonnes gehört seit 25 Jahre der Feuerwehr an und wurde mit dem Feuerwehrabzeichen des Landes NRW in Silber geehrt, seit zehn Jahren sind Phillip Blecking und Meinhard Schulz Mitglieder der Werther Feuerwehr, 40-jähriges Jubiläum hatten Gerhard Hübers, Jürgen Hübers und Horst Möller, für 50 Jahre geehrt wurde Werner Nienhaus und ganze 60 Jahre sind Ignaz Dunkerbeck und Christian Hübers Mitglieder der Werther Feuerwehr. Am Freitagabend wurde Yusuf Demirci für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt.

Marc Cordes wurde in den Gesamtvorstand gewählt und Tom Büdding und Rene Drunagel unterstützen in Zukunft den Festausschuss.