Isselburg: Drei Verletzte nach Zusammenstoß beim Abbiegen

Isselburg Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag.

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Dienstag in Bocholt gekommen ist. Ein 19-Jähriger befuhr die Straße Münsterlandtor aus Richtung Rees kommend und wollte nach links in die Deichstraße nach Isselburg-Werth abbiegen.

Dabei übersah der Isselburger den entgegenkommenden Wagen eines Süderhasteders: Der

31-Jährige hatte die Werther Straße in Richtung Rees befahren. Die beiden Fahrer sowie eine ebenfalls leicht verletzte 24 Jahre alte Beifahrerin im Fahrzeug des 31-Jährigen kamen mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

