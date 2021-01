Isselburg: Grüner Pfeil wird gegen ein Lichtsignal getauscht

Ein Mitarbeiter von Straßen NRW bereitet die Arbeiten an der Ampelanlage B67/Am Fenn in Isselburg-Heelden vorn. Die Steuergeräte der Ampelanlage werden erneuert.

Isselburg Der Grüne Pfeil an der Straße Am Fenn in Isselburg wird durch ein Lichtsignal ersetzt. Arbeiten an der Ampelanlage B67 haben begonnen.

Am Mittwochvormittag wurde mit den vorbereitenden Maßnahmen begonnen. An der Autobahnauffahrt im Isselburger Ortsteil Heelden wurde in Fahrtrichtung Emmerich eine Baustellenampel installiert. Denn ein Rückstau auf die A3 wäre ein Super-Gau.

Deswegen hatte die Straßen NRW Regionalniederlassung Münsterland im Vorfeld alle Eventualitäten in der Theorie durchgespielt. Denn sowohl an der Kreuzung B67/A3 (Fahrtrichtung Emmerich) als auch an der nur wenige Meter entfernt liegenden Kreuzung B67/L468 werden aktuell Arbeiten an den Ampelanlagen durchgeführt.

Baustellenampel regelt Verkehr von und zur Autobahn

Im Zuge der Arbeiten werden für einen gewissen Zeitraum auch die Lichtsignale an den Ampeln abgestellt. An der Kreuzung zur Autobahn wurden deswegen aus Gründen der Verkehrssicherheit die Baustellenampeln aufgestellt. Ansonsten erfolgt die Verkehrsregelung durch die normalen Verkehrszeichen.

Rechtsabbiegen auch bei roter Ampel

Apropos Verkehrszeichen. Wer in Isselburg die Straße Am Fenn (L468) Richtung B67 befährt, sieht ein am Niederrhein extrem selten vorkommendes Schild. An der Ampelanlage prangt seit fast drei Jahren auch der Grüne Pfeil für Rechtsabbieger. Dies gibt den Rechtsabbiegern die Möglichkeit, auch außerhalb der eigentlichen Grünphase der Ampel rechts abzubiegen – natürlich unter Berücksichtigung der Vorfahrtsregeln.

Steuerungsanlage muss ausgetauscht werden

Eben dieser Grüne Pfeil führt nun auch zu den Arbeiten an der Steuerungsanlage der Ampel. Denn die bisherige Steuerungsanlage ist keineswegs defekt, wie Claudia Scholten von Straßen NRW auf NRZ-Anfrage mitteilt. "Es muss ausgetauscht werden, damit in die Steuerungsanlage ein weiteres Signal integriert werden kann. Das alte hatte dafür nicht mehr genügend Kapazität", so Scholten. Die Arbeiten werden voraussichtlich drei Tage dauern.

Eben diese neue Signalgruppe ist deshalb notwendig geworden, weil der derzeitig noch analoge, grüne Rechtsabbieger-Pfeil der Ampelanlage an der Kreuzung L468/B67 zu einem Lichtsignal werden soll. Sprich: Wer von der Straße Am Fenn künftig rechts auf die B67 abbiegen will, bekommt dazu ein leuchtend grünes Lichtsignal.

Grüner Pfeil in der DDR erfunden

Der Grüne Pfeil ist im Übrigen ein Relikt aus der DDR. Dort gab es seit 1964 eine allgemeine Erlaubnis zum Abbiegen nach rechts trotz roter Ampel – ganz ohne Beschilderung. Das Abbiegen unter Rotlicht in der DDR widersprach den internationalen Vereinbarungen zum Straßenverkehrsrecht. 1978 reagierte die DDR, indem sie die Tafel mit dem grünen Pfeil einführte.

Angespannte Lage im Feierabendverkehr

Der Grüne Pfeil an der Isselburger Kreuzung wurde eingeführt, nachdem bei einer der turnusmäßig erfolgten Verkehrsschauen Handlungsbedarf erkannt wurde. Denn es gibt nicht viele Stellen in Isselburg, an denen es sich regelmäßig staut. Vor allem aber in der Nähe der Bundesstraße 67 ist die Verkehrssituation im Feierabendverkehr angespannt. Nicht direkt auf der Bundesstraße, wohl aber an der Kreuzung der B 67 mit der L 468 (Am Fenn) und der Ochsenstraße am Gewerbegebiet Heelden. Der Grüne Pfeil sollte hier für Entspannung sorgen. Und nun sind seine analogen Tage gezählt.