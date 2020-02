Isselburg: Heimatkreis Heelden trifft wichtige Entscheidung

Dieses Datum wird einen Platz in der Chronik bekommen: Am 02.02.2020 wurde der Heimatverein Heelden gegründet. Sein Ursprung liegt 30 Jahre zurück. Bereits jetzt in der Chronik der Gemeinde Heelden ist zu lesen, dass sich 1990 in Heelden ein Heimatkreis gründete.

Die Gründungsväter waren damals Ernst Hellmuth und Ernst Schürmann. „Ich denke, die beiden wären heute stolz und glücklich, dass ihre Idee so lange überlebt hat und in diesen Tagen sogar durch die Gründung eines Vereins bekräftigt wird“, so Johannes Epping.

Das Amt von Traudel Feldhaus übernommen

Bis zum 6. November 2018 hat 20 Jahre Traudel Feldhaus den Vorsitz des Heimatkreises inne gehabt. Die bekannte Heeldenerin, die sich immer für ihre Heimat stark macht und auch sonst sehr sozial engagiert ist, musste aus gesundheitlichen Gründen einen Nachfolger suchen. Und hat ihn letztlich auch gefunden.

Sie sprach Johannes Epping an, der die neue Aufgabe auch engagiert übernahm. Doch leider fand sich zunächst, so Epping, in der Gruppe des Heimatkreises, die aus zirka 30 Personen bestand, nur Christoph Bolk, der von Rolf Hellmuth die Kasse übernahm, als Mitstreiter. Von Anfang an legte Epping aber wert darauf, alle mit einzubinden und feste Strukturen zu formen: „Wenn der Heimatkreis überleben soll, braucht man schließlich mehr als einen Vorsitzenden und einen Kassenwart.“

Verjüngte Vorstand bereitete Gründung vor

So lud er im Sommer 2019 die Heeldener zu einen Infoabend ein und diskutierte die Gründung eines Vereins. Damit jeder Zeit hatte dies zu bedenken, bat er um eine Entscheidung in der nächsten Hauptversammlung im November.

Und? Das Engagement hat sich gelohnt! Denn es fanden sich gleich sieben Mitstreiter, die als Vorstand des Heimatkreises die Aufgabe bekamen einen Verein zu gründen. So traf sich der stark verjüngte Vorstand mehrmals um die offenen Fragen zu klären. Nebenbei wurde das Adventssingen, der Weihnachtsmarkt und der Bethlehemgang organisiert.

Zusammenarbeit klappt bereits sehr gut

Fazit: Der Vorstand arbeitet super zusammen, so Johannes Epping. Und so kamen nun wieder die Mitglieder des einstigen Heimatkreises zusammen. Nachdem die Satzung für den Verein beschlossen wurde, wählten die acht Gründungsmitglieder den Vorstand des Heeldener Heimatvereins.

Zu diesen gehören nun: Johannes Epping (Vorsitzender), Marcus Peters (Stellvertreter), Christoph Bolk (Kassenwart), Carina Heisterkamp (Schriftführerin), Johannes „Jampi“ Otten (Beisitzer), Gisela Gebbing (Beisitzerin), André Kresken (Beisitzer) und Ralf Boland (Beisitzer). Unklar sei noch, so Epping, ob der kleine Schritt zum e.V. gegangen werden soll.

Verein ist auf der Suche nach einem Heim

Immer noch offen ist auch die Frage, wo Veranstaltungen stattfinden sollen, die nicht am Vereinsheim des 1. FC Heelden erlaubt sind. Denn, so unterstreicht Epping, „leider verfügt Heelden über kein Bürger- oder Heimathaus. Eine Bürger- oder Stadthalle gibt es auch nicht.“

Übrigens: Eine Beitrittserklärung kann bei jedem Vorstandsmitglied ausgefüllt und unterzeichnet werden. Der Jahresbeitrag beträgt zwölf Euro pro Haushalt. Am Ehrenmal in Heelden steht nun eine Nordmanntanne. Sie ist eine Spende von Familie Paul Mecking und wurde als ständiger Weihnachtsbaum gepflanzt.