Isselburg: Jecke Schotten zeigten sich gar nicht geizig

Wenn das Polizeiauto auf der Minervastraße mit Blaulicht langsam aus Richtung Stromberg angerollt kommt, kann das nur eines bedeuten: Der Rosenmontagszug ist gestartet. Angeführt von farbenfrohen Punks mit Instrumenten – also einer Gruppe des Isselburger Blasorchesters – bog dann auch der närrische Lindwurm um die Ecke.

Um 11.25 Uhr war dessen erste Station – wie in jedem Jahr – das Isselburger Rathaus. Hier hatte sich wieder eine muntere Narrenmenge versammelt. Allerlei tolle Kostüme präsentierten hier die Isselburger, egal ob groß oder klein.

Isselburger hatten kreative Kostüme an

Vor dem Rathaus Isselburg waren wieder viele Narren und schauten sich den Rosenmontagszug an. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Viele waren verkleidet und hatten dabei kreative Kreationen an. Sei es ein kleiner Astronaut, Lego-Männchen, eine bezaubernde Eiskönigin oder zahlreiche gut-gelaunte Minnie-Mäuse – in Sachen Verkleidung waren die Isselburger 2020 weit vorn. Chapeau!

Gut gelaunt und mit Musik aus den zahlreich geöffneten Fenstern der Wohnhäuser in Alt-Isselburg begrüßten die Narren die Teilnehmer des Rosenmontagzugs. Dieser zählte in diesem Jahr nur leider zehn Zugnummern. Angeführt von der leider einzigen Kapelle folgte der 1. KC Anholt. Dieser hatte dieses Mal zwar nur einen kleinen Wagen – dafür aber herzige wie auch warme Kostüme. Als Glücksbärchen zog die Gruppe durch die Straßen.

Bürgermeister hat seine Familie „zum Fressen gern“

Den Bärchen dicht auf den Fersen war dann der Prinzenwagen des Isselburger Elferrrates von dem aus natürlich das Prinzenpaar Matthias der I. und Stephanie die I. Hartung der Menge zujubelte. Der Wagen machte wie immer am Rathaus Halt. Hier wartete schon Bürgermeister Michael Carbanje samt Lebensgefährtin und Sohn.

Verkleidet war das Trio natürlich auch: Der Bürgermeister hatte sich in ein warmes Hasenkostüm geschmissen, Lebensgefährtin und Sohn waren als Karotten kostümiert. „Ich habe meine Familie eben zum Fressen gern“, sagte da ein gut gelaunter Bürgermeister bevor er auf dem Wagen verschwand und munter „Helau“ in die Menge rief.

Blauröcke aus Isselburger trugen 2020 schwarze Anzüge

Hinter dem Prinzenwagen tanzte fleißig die Garde und schmiss Bonbons in die Menge. Dem an schloss sich quasi der Fanclub des Prinzenpaares. Männer mit Baggern und Frauen, die als Feen verkleidet waren, waren toll anzusehen. Für gute Stimmung sorgten dann auch wieder die Fire Fighters Ultra – also der Löschzug Isselburg der Freiwilligen Feuerwehr. Die Blauröcke samt Freunde hatten sich dieses Mal in schwarze Anzüge geschmissen und die schwarze Sonnenbrille aufgesetzt. Als Blues Brothers zogen sie durch die Menge.

Schotten aus Heelden geizten nicht mit Wurfmaterial. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Coole Tanzeinlagen lieferten die Mädels – in Reh-Kostümen – vom VfL Anholt. Coole Kostüme und noch besseres Wurfmaterial lieferte dann die Gruppe aus Heelden mit ihrem Wagen. Als Schotten verkleidet zog „Das Narrenpack mit Dudelsack“ durch die Straßen. Beim Umzug durch Isselburg zeigten sich die Schotten dabei gar nicht geizig. Im Gegenteil: Geld flog aus ihren Süßigkeitensäcken ins Narrenvolk – auch wenn die Scheine dann doch aus Schokolade waren. Eine witzige Idee!

Beim Rückweg startete der Nieselregen

Ein Hingucker in diesem Jahr war auch der große Wagen der Kegelfreunde Isselburg. „Karibikflair am Hahnenfelder Meer“ lautete ihr Motto. Mit Rasta-Perücken und viel Bast und unter der Flagge Jamaikas fuhr der Wagen durch die Menge. Gut gelaunt und mit bester Tanzmusik war natürlich auch wieder der letzte Wagen des Umzuges unterwegs. 2020 durften die Wurstjäger aus Vehlingen einfach nicht fehlen.

Am Stromberg hatten sie bereits den Grill angeschmissen und verteilten fleißig nicht nur viele „Helaus“ und Würstchen in die Menge, sondern auch vielleicht den ein oder anderen kleinen Schnaps an die erwachsenen Zugbesucher.

Ein kleiner Familienumzug

Während die erste Fahrt über die Minervastraße noch trockenen Fußes klappte, ging es zurück durch den Nieselregen. Sei’s drum: Die Narren ließen sich die gute Stimmung nicht vermiesen. Und so endete auch nach rund anderthalb Stunden der kleine, aber feine und immer bestens gelaunte Rosenmontagszug in Isselburg. Und für viele war dann noch nicht Schluss. Im Festzelt am Stromberg ging dann die After-Zug-Party los.