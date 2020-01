Isselburg: Ministerin gibt Startschuss für Breitbandausbau

Isselburg-Heelden. NRW-Landwirtschaftsministerin war zu Gast in Isselburg. Sie gab den Startschuss für den Breitbandausbau in den Außenbereichen der Stadt.

NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser hat in Isselburg einen weiteren Baustein für den Breitbandausbau im ländlichen Raum gelegt. Im Ortsteil Heelden setzte sie symbolisch den ersten Spatenstich für den Ausbau des Glasfasernetzes in den Außenbereichen der Stadt Isselburg.

„Eine leistungsfähige Breitbandversorgung ist unverzichtbar zur Stärkung der ländlichen Räume. Wir müssen den Ausbau der Glasfasernetze forcieren, um den erwarteten Bedarf der Bevölkerung und der Unternehmen an hohen Bandbreiten langfristig zu decken“, so die Ministerin bei ihrem Besuch in Isselburg. „Nur diese Technik erfüllt langfristig die Anforderungen“, ergänzte sie.

Zum Spatenstich am Springerlei versammelt

Isselburgs Bürgermeister Michael Carbanje freute sich, die NRW-Ministerin im Ortsteil Heelden begrüßen zu können. Am Grundstück der mittlerweile abgerissenen Grundschule am Springerlei versammelten sich nicht nur er und die Ministerin zum symbolischen Spatenstich. Auch Vertreter der Bezirksregierung, der Wirtschaftsförderung des Kreises Borken, Verwaltungsmitarbeiter, das ausführende Unternehmen der Tiefbauarbeiten und die Deutsche Telekom waren zu dem Treffen gekommen.

„Ich freue mich sehr“, begrüßte er die Anwesenden. „Ich freue mich deshalb so besonders, da dies für mich als Bürgermeister der Stadt Isselburg ein bedeutender Augenblick für die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt beziehungsweise der Ortsteile ist“, so Carbanje. Denn um Isselburg für die Zukunft aufzustellen, sei die Digitalisierung ein wichtige Baustein.

Mit drei Millionen Euro zwei Projekte gefördert

Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser kam mit Isselburgs Bürgermeister Michael Carbanje ins Gespräch. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Ergänzend zu der bereits sehr guten Breitbandversorgung in den Siedlungsschwerpunkten Isselburg, Anholt und Werth steht nun die Schließung der Versorgungslücken in den Außenbereichen im Fokus. Damit dies gelingt, unterstützt das Land den Ausbau der Gigabit-fähigen Netze in Isselburg mit drei Millionen Euro. Der Eigenanteil Isselburgs beträgt 352.000 Euro.

Der Ausbau des Breitbandnetzes erfolgt in drei Teilprojekten. In den ersten beiden Projekten (darin enthalten sind die Ortsteile Heelden-Springerlei, Herzebocholt und Anholt) beginnen bald die Bauarbeiten, mit denen dann letztlich 370 Haushalte im Außenbereich eine verbesserte Breitbandversorgung erhalten.

Hauseigentümer in den Gebieten werden angeschrieben

Zum Einsatz kommt die FTTB-Technologie, mit der die Gebäude direkt ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Die notwendigen Tiefbauarbeiten dazu führt ein regionales Unternehmen durch. Als Partner für den Breitbandausbau wurde die Deutsche Telekom ins Boot geholt.

Auch wenn nun der erste Spatenstich erfolgt ist: So schnell werden die Bagger in den Straßen im Außenbereich der Stadt nicht rollen, wie Bauamtsleiter Dave Welling erklärt. „Wir werden nun zunächst alle Hauseigentümer in den Gebieten anschreiben und fragen, für wen der Anschluss direkt am Grundstück in Frage kommt“, so Welling.

Informationsveranstaltungen sind geplant

Geplant sind außerdem Informationsveranstaltungen in den Ortsteilen. Steht dann fest, bis in welche Häuser direkt Glasfaser verlegt werden kann, kann entsprechend geplant werden. Fest steht aber schon jetzt, dass an den Hauptachsen 62,4 Kilometer Glasfaserkabel verlegt werden. „Je nachdem wie viele Haushalte sich für einen Anschluss entscheiden, können daraus 94 Kilometer werden“, erklärt Stefan Schöpell von der Deutschen Telekom Technik.

In den beiden Projektgebieten werden 15 Verteilerkästen aufgestellt und Tiefbauarbeiten von 28 Kilometer länge sind notwendig, um das schnelle Internet auch in den Außenbereichen der Stadt zu sichern.

Noch ein drittes Projekt ist in Isselburg in Planung

Übrigens: Auch die Ortsteile Vehlingen, sowie die Siedlung Heelden sollen natürlich noch an die Glasfaserversorgung angeschlossen werden. Allerdings haben sich hier Schwierigkeiten bei der Einhaltung der Förderrichtlinien ergeben, die derzeit sowohl von der Stadt Isselburg als auch von der Bezirksregierung juristisch geprüft werden.

„Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Münster und somit dem Land NRW zu einer guten Lösung kommen werden“, so Michael Carbanje.