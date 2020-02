Isselburg: Narren stürmten das Bürgerhaus in Vehlingen

Kinderkarneval in Vehlingen hat schon viele Jahre Tradition. „Es könnte heute das 33. Mal sein“, war sich eine der Mitorganisatorinnen jedoch nicht ganz sicher.

Aber bevor es im Bürgerhaus los ging, trafen sich die kleinen Piraten, Prinzessinnen, Einhörner, Feuerwehrmänner, Zwerge, Marienkäfer und Narren in weiteren fantasievollen Kostümen erst einmal zu einem Rasselumzug durchs Dorf.

Kinderprinzenpaar Julian Jordan und Lukas Göring verteilte Kamelle

Und die kamen durchaus nicht nur aus Vehlingen, sondern auch aus den umliegenden Gemeinden. Sogar ein kleiner Pirat aus Bocholt wollte unbedingt dabei sein und hatte wie alle eine ganze Menge Spaß. Am Bürgerhaus angekommen, verteilte das Kinderprinzenpaar Julian Jordan und Lukas Göring erst einmal mit vollen Händen Kamelle an die kleinen und großen Besucher.

Dann stürmten die Narren das Bürgerhaus, welches für so eine Veranstaltung fast zu klein ist. Denn: Platz war gar nicht für alle da, so manch ein Besucher musste die Veranstaltung stehend verfolgen. Los ging es dann mit der „Putzfrau“ Simone Fels, die erst einmal für Ordnung sorgte, darauf hinwies, dass in Zeiten von Twitter und Facebook alles live gemacht würde, mitteilte, dass noch ein kurzer Funkruf nach Hause abgesetzt werden könne und dass man sich auf der Toilette gesittet und ordentlich zu verhalten habe.

Bürgermeister griff in die Geldbörse

„Gegen eine großzügige Spende, können wir auch ein gemeinsames Foto mit Ihnen machen“, lockte sie Isselburgs Bürgermeister Michael Carbanje dazu, einen Griff in seine Geldbörse zu machen. Sie übergab dann das Mikrofon an die beiden Moderatorinnen Nele und Lana, die souverän durch das 90-minütige Programm führten.

Mit einem Büttenmarsch wurde die erste Tanzgruppe auf die Bühne geklatscht – die Bambinis. Und die Zwei- bis Fünfjährigen zeigten, was sie unter Leitung Bianca Biermann und Nadja Vinkenvleugel in den letzten Wochen einstudiert hatten. Natürlich gab es für die Darbietung nicht nur einen Orden, sondern auch ganz viel Applaus vom Publikum.

Isselburger Tanzgarde überzeugte

Große und kleine Narren waren beim Rasselumzug in Vehlingen dabei. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

Die Isselburger Tanzgarde legte trotz der kleinen Tanzfläche einen fantastischen Tanz auf Parkett – gelernt ist eben gelernt. Die Schule und die Lehrer nahmen Zoe und Felice Feldhaus in ihrer Büttenrede auf den Arm und sorgten für Lacher als Felice meinte „Wenn ich erwachsen werde, dann will ich so werden wie Papa.“ „Beides geht nicht mein Kind“, wusste Mutter Feldhaus darauf nur zu antworten.

Mit dem Lied „Komm lass uns die Welt bemalen in Regenbogenfarben“ ernteten Thea und Ella viel Applaus und wurden auch mit einem Orden belohnt. Nach der Pause wurde von Rieke und Thea, die Hausaufgaben für überflüssig halten, noch einmal mit lustigen Schulwitzen die Schule auf Korn genommen bevor das Vehlinger Männerballett als Heide von der Alm ihre strammen Waden zeigte. Ohne Zugabe kamen die acht Herren natürlich nicht von der Bühne.

Putzfrauen mit Schrubber und Besen auf der Bühne

Und dann hatte die „dollen Ollen“ Putzfrauen mit Schrubber und Besen wieder eine Menge zu tun, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Eine tolle Veranstaltung, an welcher nicht nur die Kinder Freude hatten. Mit 94 Jahre war Berta Warnick, die mit Tochter und Urenkel gekommen war, sicherlich die älteste Närrin im Saal. „Das hat mir hier sehr gut gefallen“, wusste die Seniorin lächelnd zu bestätigen.

Die Veranstaltung klang dann mit einer Kinderdisco aus. „Hier können die Kinder so richtig abrocken,“ meinte Putzfrau Simone Fels „und die Erwachsenen sich so richtig was auf die Lampe gießen.“ Für die musikalische Unterhaltung war das Bromance-Disco-Team zuständig und die Organisation lag in den Händen von Nadja Vinkenvleugel, Petra Gigengack, Katja Frede, Melanie Jordan, Anika Schmeink, Katja Göring, Simone Fels und Bianca Biermann.