Isselburg: Neues Programm der Reihe Frau und Beruf liegt vor

Isselburg Das Programm 2021 von Frau und Beruf setzt auf Online-Kurse. Aber auch in Isselburg wird es im kommenden Jahr Workshops geben.

Vor allem Frauen sind von Benachteiligungen in der Arbeitswelt betroffen. Daher gilt es für sie faire Einkommensbedingungen zu schaffen, mehr von ihnen in Führungspositionen zu bringen und sie zu stärken.

Damit dies besser gelingen kann und jede auch eine Anlaufstelle hat, gibt es bei den Städten und Gemeinden Gleichstellungsbeauftragte. So wie etwa bei der Stadt Isselburg Dina Deckers. Die Verwaltungsmitarbeiterin kümmert sich seit Jahren um das Thema Gleichstellung. Und bietet auch entsprechende Sprechstunden an, in dem sie mit Rat und Tat den Hilfesuchenden zur Seite steht.

Aus dem Jahr 2020 gelernt

Die Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Borken sind in einem Netzwerk gebündelt und dieses hat nun zum Jahresende bereits zum 15. Mal das druckfrische Programheft der Veranstaltungsreihe Frau und Berufs herausgegeben. Und auch dieses ist - coronabedingt – natürlich für 2021 etwas anders als geplant.

2020 konnten bekanntlich keine Präsenzveranstaltungen stattfinden. Deshalb haben auch die Gleichstellungsbeauftragten die Möglichkeiten und Chancen der Digitalisierung genutzt und erstmals einige Seminare online angeboten. Die positiven Erfahrungen, die mit den Online-Veranstaltungen gesammelt wurden, haben nun alle darin bestärkt, die digitale Angebotsform auch künftig in das Programm zu integrieren.

Viele Vorteile durch Online-Kurse

Es habe sich gezeigt, dass viele Frauen die Vorteile der Online-Variante durchaus zu schätzen wissen: Fahrzeiten fallen weg, die Betreuung von Kindern und/oder pflegebedürftigen Angehörigen ist gewährleistet, und eine ungezwungene Teilnahme in häuslicher Umgebung ist möglich.

Daher wird auch 2021 aufgrund der Corona-Situation zunächst mit Online-Seminaren gestartet. Man hofft aber, dass nach den Osterferien auch wieder die gewohnten Präsenzveranstaltungen möglich sein werden. Das neue Seminarangebot beinhaltet wieder eine Vielzahl von Themen, die Frauen den Wiedereinstieg ins Berufsleben erleichtern und sie darin unterstützen, sich beruflich zu verändern bzw. weiter zu entwickeln.

Schwerpunkt auf dem Thema Finanzen

Ein Schwerpunkt wurde in diesem Jahr auf das Thema Finanzen gelegt. Gehaltsverhandlungen, Börse, Geldanlagen sowie ein Finanzcoaching stehen ebenso auf dem Programm wie wichtige Informationen zum Aufbau einer guten finanziellen Absicherung im Alter. Auch das selbstbewusste Auftreten, die Chancen der Digitalisierung in der Arbeitswelt und die Kunst, „sich selbst

im Blick zu halten“, sind wichtige Themen, die das neue Programm bereichern.

Auch in Isselburg werden vor Ort – wenn die Bedingungen es erlauben – Veranstaltungen stattfinden. So etwa ein Seminar zum Thema Kommunikation in Familie und Beruf am 23. September oder am 30. November die Veranstaltung „Dream Big – junge Frauen treffen starke Entscheidungen für ihren Lebensweg“.

Hier gibt es mehr Informationen

Die Veranstaltungsreihe "Frau und Beruf 2021" erstreckt sich über das ganze nächste Jahr. Sowohl für die Online- als auch die Präsenzveranstaltungen sind Anmeldungen erforderlich. Wer sich im Internet einen Überblick über das Programm und die Anmeldemodalitäten verschaffen möchte, findet dies digital im Internet unter www.kreis-borken.de/frau_und_beruf sowie auf den Internetseiten der Kommunen und bei Facebook unter "Frau & Beruf im Kreis Borken".

Die Printversion des neuen Veranstaltungsprogramms wird voraussichtlich Anfang Januar vorliegen und kann anschließend bei den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten bestellt werden. "Wir hoffen, dass auch im kommenden Jahr wieder viele Frauen teilnehmen und sich bei den Veranstaltungen zu vielen Themenbereichen informieren", sagt Cordula Mauritz, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Stadtlohn, abschließend.