Isselburg: Politik redet über Prüfung, Pension und Ärgernis

Isselburg. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in Isselburg wurde über Pensionen und Ärgernisse geredet. Auch Dichtheitsprüfung war Thema.

Jede politische Sitzung hat einen festen Ablauf. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des Ausschusses können Anmerkungen zur Niederschrift der vergangenen Sitzung gegeben werden, es folgen Beschlüsse sowie Bericht über deren Durchführung und die Feststellung von Ausschließungsgründen zu Tagesordnungspunkten.

Auf der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in Isselburg schnellte gleich nach der Begrüßung der Arm von Kevin Schneider in Höhe. Der FDP-Fraktionschef hatte da eine Anmeldung. „Ich vermisse ein Thema auf der Tagesordnung“, erklärte der Freie Demokrat. So hätte eigentlich das Thema „Car-Sharing“ in Isselburg auf der Tagesordnung stehen sollen.

CDU will über Aufwandsentschädigungen reden

Auch Frank Häusler äußert sich kritisch dahingehend, dass er schon seit mehren Sitzungen ein Thema vermisse – nämlich die Aufwandsentschädigung von Ausschuss- und Ratsmitgliedern. „Das Thema wollten wir schon lange angehen“, erklärte der CDU-Chef mit einem kritischen Blick in Richtung Stadtverwaltung.

Nach einem Rechtfertigungsversuch einigte man sich letztlich darauf, dass man zumindest über das Thema Aufwandsentschädigung in der nächsten Ratssitzung sprechen will.

FDP will über Dichtheitsprüfung reden

Dann konnte die Tagesordnung fortgesetzt werden. Mit einer Nein-Stimme (FDP) und 16 Ja-Stimmen sprachen sich die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses dafür aus, den Tagesordnungspunkt sechs in die nächste Sitzung zu verschieben.

Es ging um den Antrag der FDP, die vorgeschriebene Dichtheitsprüfung im Stadtgebiet Isselburg unter bestimmten Voraussetzungen aufzuheben. Sie soll es zukünftig nur noch verpflichtend bei Neubauten geben, nicht aber mehr bei bereits bestehenden Gebäuden, wenn es dazu keinen Anlass wie zum Beispiel einen Verdacht gebe, argumentieren die Liberalen.

SPD will Thema erst nächste Sitzung besprechen

Das Land NRW habe bereits angekündigt, die Verpflichtung von privaten Kanalanschlussinhabern zur Prüfung der Dichtigkeit ihrer Anschlüsse aufheben zu wollen. Grünen-Chef Uwe Übelacker fragte, ob diese Änderung denn schon von der Landesregierung beschlossen sei. „Nein“, lautete die Antwort der Stadtverwaltung. Felix Kleideiter (SPD) beantragte daher, das Thema in der nächsten Sitzung noch einmal zu behandeln.

Einstimmig votierten dann die Politiker im Anschluss dafür, Haushaltsmittel aus den Jahren 2018 und 2019 von jeweils 100.000 Euro in den kvw-Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe anzulegen. Das Geld dient der Finanzierung künftiger Pensionskosten, die in diesem Jahr für Isselburg rund knapp 450.000 Euro betragen.

Nächste Sitzung am Mittwoch

Die Mitglieder des Ausschusses für Planung, Vergabe und Wirtschaft kommen am Mittwoch, 19. Februar, zu ihrer nächsten Sitzung zusammen. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr die Mensa der Hauptschule Isselburg am Stromberg. Auf der Tagesordnung stehen verschiedene Themen und Anträge der Parteien.

So stellt die CDU zwei Anträge. Einer befasst sich mit der Stauwehr Brüggenhütte und der andere mit der Sauberkeit der städtischen Straßen. Die SPD stellt sogar drei Anträge. Zum einen wird ein Bericht des Klimaschutzmanagers der Kreisverwaltung und ein Bericht zum Klimaschutzteilkonzept gefordert, zum anderen auch das Einsetzen einer/eines kommunalen Klimaschutzbeauftragten.