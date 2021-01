Isselburg: Politik tagt im Januar nicht wegen Pandemielage

Aufgrund der aktuellen Pandemielage finden keine politischen Sitzungen in Isselburg statt.

Isselburg Aufgrund der aktuellen Pandemielage wird es im Januar keine Ausschusssitzung in Isselburg geben. Keine dringlichen Beschlüsse.

Die Isselburger Politik wird im Januar nicht mehr zu einer öffentlichen Ausschusssitzung zusammen kommen. Das hat nun die Stadtverwaltung Isselburg mitgeteilt. "Auch nach Rücksprache mit den Parteien haben wir uns darauf geeinigt, dass wir die nächsten beiden Sitzungen zunächst ausfallen lassen", so der Erste Beigeordnete, Alexander Herzberg.

Aufgrund der aktuellen Pandemielage und eines neuen Erlasses dürfen ohnehin nur noch Sitzungen bei rechtlicher oder tatsächlicher Notwendigkeit durchgeführt werden. "Da dies momentan nicht der Fall ist, werden die Sitzung des Ausschusses für Planung, Verkehr und Wirtschaft, als auch der Bau- und Umweltausschuss entfallen", so Herzberg.

Am 1. Februar wird noch einmal beraten

Auch wenn die Tagesordnung für den für den 20. Januar terminierten Ausschusses für Planung, Verkehr und Wirtschaft bereits fertig und abgestimmt war, findet dieser nicht statt.

Fraglich sei noch, wie es dann am 1. Februar weitergehen wird. "Die aktuelle Pandemielage wird dann sicher entscheidend sein", so Herzberg. Über eine Nachholung der Ausschusssitzungen bzw. eine Behandlung von Tagesordnungspunkten direkt im Rat wird dann am 1. Februar beraten, "wenn Erkenntnisse über den weiteren Verlauf der Pandemie sowie dann geltender Lockdown-Maßnahmen vorhanden sind", erklärt der Erste Beigeordnete.

