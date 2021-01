Isselburg/Rees: Gregor's Bikecare repariert Räder vor Ort

Isselburg/Rees Gregor Kleinhesseling hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Er fährt mit seiner mobilen Fahrradwerkstatt zu den Kunden.

Fahrrad kaputt? Und jetzt muss das Rad zur Werkstatt? Das kann lästig sein. Nicht jeder hat ein großes Auto, wo die Fiets leicht eingeladen werden kann. Und manch eine Werkstatt liegt für einen Spaziergang doch recht weit weg. Aber es geht auch einfacher: Gregor Kleinhesseling aus Bocholt hat sich mit einer mobilen Fahrradwerkstatt vor zwei Jahren selbstständig gemacht. Gregor's Bikecare fährt zuhause vor. Und der 48-Jährige repariert vor Ort: "Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht", freut er sich, dass der Service gut angenommen werde. Im Umkreis von etwa 25 Kilometern von Bocholt aus ist er unterwegs - auch in Isselburg und Rees.

Der gelernte Kfz-Meister konnte seinen mobilen Betrieb offiziell anerkennen lassen, da er den artverwandten Meisterbrief vorlegen kann. "Inzwischen bekomme ich 50 bis 60 Prozent meiner Kunden durch Mund-zu-Mund-Propaganda", verrät Kleinhesseling, der als Bosch-Service-Partner agiert.

Großteil wird sofort repariert

Sein Transporter ist gut bestückt mit Ersatzteilen und Werkzeug. Auch für die Reparatur von E-Bikes: "Da kann ich auch Software aufspielen oder kalibrieren." 90 Prozent der Reparaturen könne er direkt vor Ort leisten. "Am Telefon erfrage ich natürlich schon, worum es geht. So kann ich auch Ersatzteile besorgen", erklärt Kleinhesseling. Ein Großteil der Fahrräder sei von der Marke Gazelle. Da habe er einen guten Draht zu einer Werkstatt, um Ersatzteile zu bekommen.

Etwa zwei bis vier Termine am Tag hat Kleinhesseling: "Machmal komme ich zu einer Familie, wo direkt sechs Fahrräder zu bearbeiten sind." Er lässt auch immer etwas Luft für Notfall-Einsätze, um spontan reparieren zu können. Wer eine Inspektion durchführen lassen möchte, muss auch mal zwei Wochen auf einen Termin warten. Die Kosten liegen auf dem Niveau, wie bei anderen Fahrrad-Werkstätten auch.

Kunden sind häufig Frauen, die nicht auf ihre Männer warten wollen

Ein Großteil seiner Kunden seien übrigens Frauen, "die oft keine Lust haben zu warten, bis ihr Mann endlich das Fahrrad repariert". Außerdem scheinen einige Kunden Vertrauen zu Gregor Kleinhesseling zu haben, weil dieser keine Fahrräder verkauft. Er schwatzt somit auch niemandem ein neues Rad auf, anstatt das alte Gefährt zu reparieren. Und dann sei da eine große Gruppe von E-Bike-/Pedelec-Besitzern, die sich an die Technik nicht herantraue. Ist halt nicht mit einer normalen Fiets zu vergleichen.

Der Klimawandel habe sich in der Region um Bocholt nicht besonders ausgewirkt: "Bocholt ist ohnehin eine Fahrradstadt. Außerdem sind wir in Grenznähe." Viele haben in diesen Zeiten ein Fahrrad gekauft. Von dieser Welle profitiert Gregor's Bikecare frühestens in zwei, drei Jahren, wenn die ersten Mängel auftreten.

Für den Schrauber eine Leidenschaft

Gregor Kleinhesseling ist jedenfalls froh, dass er diesen Schritt in die Selbstständigkeit gemacht hat. "Das ist für mich eine Leidenschaft. Ich habe immer schon gerne geschraubt. Außerdem gefällt mir der persönliche Kontakt zu den Kunden."

Kontakt zu Gregor's Bikecare: 0160/8462028. Termine können auch online unter www.gregors-bikecare.de gebucht werden. Hier gibt's auch weitere Informationen zu Preise. Ebenso auf derFacebook-Seite Gregor's Bikecare.