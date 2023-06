Isselburg: Reeser (21) stirbt bei einem Motorradunfall

An der B67 in Isselburg kam es zu einem tödlichen Unfall.

Isselburg/Rees. Am Mittwochabend ist ein Reeser auf der B67 in Isselburg bei einem Motorradunfall tödlich verletzt worden. Straße bis in die Nacht gesperrt.

Ein 21-jähriger Reeser ist am Mittwochabend, 14. Juni, durch die Folgen eines Motorradunfalls gegen 19.55 Uhr an der Bocholter Straße (B67) in Isselburg gestorben.

Zur genannten Unfallzeit befuhr der Reeser mit einem Motorrad die Straße aus Richtung Bocholt kommend in Richtung Rees. Zwischen der Einmündung Springerlei und der Reeser Straße kam der Motorradfahrer ausgangs einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er gegen einen dort stehenden Baum und zog sich die tödlichen Verletzungen zu.

Sachschaden von etwa 20.000 Euro

Für die Unfallaufnahme wurde die Bocholter Straße zwischen den oben genannten Einmündungen bis um 0.45 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Die Unfallaufnahme wurde durch ein speziell ausgebildetes Unfallaufnahmeteam der Polizei Kleve unterstützt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Polizei Borken hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter Telefon 02861/9000.



