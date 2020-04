Isselburg: Schulpsychologen geben Tipps zum Lernen mit Kind

Isselburg Viele Schüler sind derzeit Zuhause. Die Schulpsychologen des Kreis Borken haben ein Video mit Tipps zum Lernen mit Kindern zusammengestellt.

Seit mehreren Wochen findet in den Schulen in ganz NRW kein Unterricht mehr statt. Lernen von zu Hause – das ist das Motto für die Schülerinnen und Schüler in Zeiten des Coronavirus. Lernstoff und Übungsaufgaben gibt es von den Lehrerinnen und Lehrern. Aber für Ansporn, Hilfe und Anleitung sorgen oftmals die Eltern zu Hause.

Die Schulpsychologen der Regionalen Schulberatungsstelle des Kreises Borken, Dr. Sascha Borchers, Kristina Timm und Philipp Deing, haben dazu für die Bezirksregierung Münster zehn Tipps für Eltern zusammengestellt, wie Väter und Mütter mit ihren Kindern lernen können.

Video mit Tipps für Eltern

So betonen die Schulpsychologen etwa, dass Eltern nicht die Lehrer ersetzen könnten, sondern ihre Kinder so gut wie möglich begleiten sollten. Auch gehen sie dabei auf strukturiertes Üben und Vokabeln lernen sowie den Umgang mit Konflikten ein.

Die zehn Tipps und ein Kurz-Video finden Eltern und Interessierte auf der Internetseite des Kreises Borken unter www.kreis-borken.de/coronavirus in der Rubrik "Informationen zum Coronavirus". Dort gibt es auch noch viele weitere Informationen.

Kontaktmöglichkeiten zur Schulberatungsstelle

Wenn es darüber hinaus Fragen gibt, können sich Eltern und Lehrkräfte aus Isselburg auch direkt an die Regionale Schulberatungsstelle wenden. Diese ist telefonisch (02861/82-2527) oder via E-Mail an schulberatung@kreis-borken.de erreichbar. Weitere Informationen gibt es unter www.rsb-borken.de im Internet.