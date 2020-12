Isselburg: Suche nach neuem Ersten Beigeordneten gestartet

Isselburg Ab dem 1. April 2021 benötigt die Stadt Isselburg einen neuen Ersten Beigeordneten. Die Stellenanzeige ist nun veröffentlicht.

Die Stadt Isselburg braucht einen neuen Ersten Beigeordneten – und auch Kämmerer. Denn bekanntlich verlässt Alexander Herzberg, der seit 1. August 2016 diese Funktionen inne hatte, die Isselburger Verwaltung zum 1. April 2021 in Richtung Niedersachsen.

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss als auch in der Ratssitzung wurden im nichtöffentlichen Teil die Kriterien für die Nachfolge Herzbergs besprochen. Wie Alexander Herzberg auf Nachfrage der NRZ mitteilt, wird es auch künftig die Stelle des Ersten Beigeordneten in Verbindung mit der Aufgabe als Kämmerer geben. „Dies wird auch in Zukunft so beibehalten und nicht voneinander getrennt“, so Herzberg, der knapp fünf Jahre lang Kämmerer in Isselburg war.

Bewerber muss gewisse Voraussetzungen erfüllen

Eigentlich hätte Herzberg noch weitere drei Jahre das Amt sicher inne gehabt. Denn als Beigeordneter wird er vom Rat der Stadt auf eine Dauer von acht Jahren gewählt. Nun muss sich die Stadt aber nach einem neuen Beigeordneten umsehen.

Die Bewerber für das Amt des Beigeordneten müssen, so ist es festgelegt, im Übrigen die erforderlichen fachlichen Voraussetzungen erfüllen und eine ausreichende Erfahrung nachweisen.

Kandidaten werden sich bis Ende Januar bewerben können

Nachdem der Rat nun in seiner letzten Sitzung die letzten Feinheiten zur Stelle festgelegt hat, ist seit Dienstag die Stellenanzeige raus. Die Stadt Isselburg sucht zum 1. April einen neuen Ersten Beigeordneten (Kämmerer) und damit auch eine Allgemeine Vertretung des Bürgermeisters.

Zum Geschäftsbereich gehören laut Stellenanzeige sowohl die fachliche Leitung als auch die Personalführung in den Bereichen Finanzmanagement inkl. Controlling, Gremienarbeit, IT-Management (inkl. Umsetzung Digitalisierungsstrategie, EDV), Recht, Liegenschaften, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Änderungen und Erweiterungen der Geschäftsbereiche blieben zudem dem Rat der Stadt Isselburg vorbehalten.

Bewerber könnte bis 31. März gefunden sein

Mögliche Kandidaten haben nun bis zum 31. Januar 2021 Zeit, ihre Bewerbung einzureichen. Danach werden die eingegangenen Bewerbungen unter Beteiligung der vier Ratsfraktionen gesichtet. Steht eine engere Auswahl der Bewerber fest, werden Gespräche mit den Bewerbern geführt. Im Idealfall steht spätestens zum 31. März fest, wer der neue Beigeordnete und Kämmerer wird.

>>> 2016 den Beigeordneten durchgesetzt

Übrigens: Nach dem Fortgang des ehemaligen Kämmerers Mario Deckers (der heute als Ratsherr für die FDP aktiv ist) beschloss Anfang 2016 die Mehrheit des Rates, dass als sein Nachfolger ein Beigeordneter, der für acht Jahre vom Rat in dieses Amt gewählt wird, installiert werden soll. CDU, FDP und die fraktionslose Monika Willing setzten damals mit ihren Stimmen die Schaffung der Stelle eines Beigeordneten gegen SPD, Grüne und dem fraktionslosen Felix Kleideiter durch.

Der Erste Beigeordnete ist der zweitwichtigste Mann in der Stadtverwaltung. Denn im Verhinderungsfall ist er der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters.