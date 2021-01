Isselburg: Unbekannte werfen Scheiben von Grundschule ein

Fensterscheiben einer Grundschule in Isselburg-Anholt wurden eingeworfen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Isselburg In Isselburg-Anholt haben Unbekannte Fensterscheiben der Katholischen Grundschule mit Steinen beworfen. Es entstand Sachschaden.

Unbekannte haben am Toilettentrakt der Katholischen Grundschule in Isselburg-Anholt an der Straße Schneidkuhle mehrere Fensterscheiben beschädigt. Die Täter haben sie offensichtlich mit Steinen eingeworfen.

Sachschaden in Höhe von 1100 Euro

Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Mittwoch vergangener Woche, 11.25 Uhr, und Neujahr, 9.30 Uhr. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1100 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt, telefonisch erreichbar unter 02871/2990.