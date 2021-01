Isselburg: Volkshochschule startet mit neuem Programm

Isselburg Die Volkshochschule präsentiert im ersten Semester 2021 wieder ein reichhaltiges Programm. Wegen Corona starten einige Kurse online.

Das neue Programmheft der VHS ist da. An Bord sind neben einem reichhaltigen

Fortbildungsangebot auch in diesem Semester wieder Sprachkurse, Ausflüge und

Wandertouren in Isselburg. Viele der Kurse werden auch 2021 coronabedingt wieder online

angeboten.

Die Volkshochschule Bocholt-Isselburg weist darauf hin, dass einige Veranstaltungen und Kurse aufgrund des Lockdowns erst online starten und später in Präsenz weitergeführt werden. „Bitte melden Sie sich auch zu den Präsenzangeboten bereits jetzt an“, schreibt die VHS in ihrem Programmheft. Nur durch die Anmeldung könne ein Platz in dem Angebot gesichert werden. Dabei steht es den Teilnehmern auf Anfrage frei, an dem Kurs bereits früher online oder erst später in Präsenz teilzunehmen.

Ersatztermine werden später gesucht

Für Kurse, die nicht online stattfinden können, werden Ersatztermine zu einem späteren Zeitpunkt gesucht. „Je höher die Anmeldezahlen sind, desto wahrscheinlicher kann ein kurzfristiger neuer Termin angeboten werden.“ Als kleine Überraschung verlost die Volkshochschule unter den Anmeldungen, die bis Sonntag, 17. Januar, eingehen, außerdem ein kleines Präsent.

In Isselburg sind für das kommende Volkshochschul-Semester wieder einige Veranstaltungen geplant. So etwa auch das neue Angebot "Pflege und Finanzen". Am 20. Mai soll diese Veranstaltung in der Verbundschule stattfinden und einen Überblick über das Finanzierungssystem in Sachen Pflege geben. Ebenfalls wird es wieder einen Kurs zum Thema Patientenverfügung am 10. März in Isselburg geben. Auch im neuen Halbjahr dabei ist der fotografische Spaziergang durch die Anholter Schweiz am 7. März.

Diavortrag über essbare Kräuter

Auf einen Diavortrag zu essbaren Wildkräutern können sich Interessierte am 9. März freuen. Zu einem Low-Carb-Vortrag in der Mensa der Verbundschule wird am 13. März geladen. Wer sich im neuen Jahr vielleicht etwas mehr bewegen möchte, der kann an einem der Yoga-Kurse der VHS-Zweigstelle Isselburg teilnehmen. Diese werden im neuen Semester ebenso mehrfach angeboten, wie die verschiedenen Sprachkurse und der obligatorische Tasten-Schreibkurs.

Die Anmeldung zu den Kursen der VHS sind möglich ab Montag, 11. Januar, um 0.30 Uhr und zwar auf der Internetseite der Volkshochschule (www.vhsbocholt.de). Persönliche Anmeldungen und Barzahlungen sind derzeit coronabedingt nicht möglich. Ausgefüllte Anmeldekarten können jedoch in den grünen Briefkasten der Geschäftsstelle am Stenerner Weg eingeworfen werden. Hier liegen die Karten auch aus.

