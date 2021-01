Joe Bidens Einführung: Ein Stück Haldern Pop ist dabei

Haldern Mit Low Cut Connie tritt ein Künstler von Haldern Pop Recordings bei der Inauguration des künftigen US-Präsidenten Joe Biden auf.

Wenn am Mittwoch, 20. Januar, Joe Biden als US-Präsident eingeführt wird, dann ist ein Stückchen Haldern Pop beteiligt. Low Cut Connie, , wird im Regional-Block von Bidens Heimatstaaten Delaware und Pennsylvania für den musikalischen Beitrag sorgen. Dies kann online verfolgt werden.

Stefan Reichmann freut sich für Adam Weiner, so sein richtiger Name: „Das ist super. Joe Biden hat ihn anrufen lassen.“ Der designierte US-Präsident reiht sich in eine Liste prominenter Fans für den in Philadelphia lebenden Künstler ein: Barak Obama, Bruce Springsteen, Sylvester Stallone und Nick Hornby. „Der Stern hat jüngst geschrieben, es sei phänomenal, dass seine Platte in Deutschland bei einem so kleinen Label erschienen ist“, schmunzelt Reichmann: „Wir sind glücklich, dass wir so einen Künstler an Land ziehen konnten.“

Haldern Pop-Platten in den USA aushilfsweise verkauft

Das Doppelalbum „Private Lives“ ist übrigens nicht als CD, sondern nur als Vinyl gepresst worden und längst ausverkauft: „Wir hatten das Vinyl für unsere Verhältnisse recht üppig gepresst und haben sogar in den USA ausgeholfen und einige Exemplare dorthin geschickt, wo es auch schon ausverkauft war“, so Reichmann. Digital kann die Platte noch erworben werden.

Sobald das Haldern Pop Festival wieder stattfinden kann, sei es gut vorstellbar, dass Low Cut Connie live in Haldern zu sehen sein wird.

