Kleve: Angeklagter gesteht Vergewaltigung im Drogenrausch

Der Pflegevater, als Zeuge geladen, ist der Ansicht, das Leben seines Zöglings sei seit langem „eine Katastrophe“. Und zwar eine mit immer neuen Steigerungen.

Drogen, Diebstahl, Brandstiftung, Sachbeschädigung, Raub. Christian T., jetzt 21 Jahre alt und gebürtig aus Emmerich, schlug auf seinen Pflegevater ein, bestahl seine Pflegemutter, zertrümmerte ein Taxi, setzte ein Moped in Flammen – doch all diese Taten verblassen gegen das Geschehen, das sich in den frühen Morgenstunden des 15. Juni in einer Wohngemeinschaft für betreutes Wohnen am Köstersweg in Kellen ereignet hat.

Angeklagter räumt die Vergewaltigung ein

Das Verbrechen ist der Hauptpunkt in der langen, ein gutes Dutzend Delikte umfassenden Anklage von Staatsanwalt Marco Held, die seit Dienstag vor der Jugendkammer des Landgerichts Kleve verhandelt wird. Der Tatvorwurf lautet Vergewaltigung. Christian T. gestand die Tat: „Ich möchte einräumen, dass ich das war. Ich stand zu sehr unter Drogen.“

Zunächst hatte er noch einen „Filmriss“ ins Feld geführt, doch nach einigen eindringlichen Worten des Vorsitzenden Richters Christian Henckel kehrte die Erinnerung sehr genau zurück. Der Angeklagte wusste, dass er an diesem Abend in einem Lokal in der Gasthausstraße in Kleve ausschweifend gefeiert hatte. Er erinnerte sich, dass er auf dem Platz neben dem Lokal Drogen zu sich genommen hatte – sogar aufs Gramm genau: zwei Gramm Marihuana, sechs Gramm Amphetamin und zwei Gramm Kokain.

Opfer mit dem Messer bedroht

Unter dem Einfluss dieser Substanzen steuerte der gebürtige Emmericher dann auf dem Rad die Wohnung in Kellen an, in der eine Bekannte von ihm lebte. Doch nicht diese Frau war sein Ziel, sondern die ihm flüchtig bekannte Mitbewohnerin.

T. drückte das defekte Fenster der Toilette auf, drang in die Wohnung ein, suchte das Zimmer der Frau auf, die zu dem Zeitpunkt allein im Haus war, entkleidete sich und zwang sein Opfer mit einem vorgehaltenen Messer mehrfach zum Vollzug des Geschlechtsverkehrs.

Dem Opfer noch zwei Handys und einen Laptop abgenommen

„Richtig Sch...“, habe er sich danach gefühlt. „Ich habe mich geschämt.“ Allerdings nötigte er seinem Opfer noch zwei Handys ab, entwendete einen Laptop und zwang die junge Frau, die er eben noch vergewaltigt hatte, mit ihm nach dem Brotmesser zu suchen – auch das nahm er mit, als er die Wohnung verließ.

Das Opfer, heute 24 Jahre alt, schilderte vor Gericht, wie es die Nacht erlebte. Sie sei wach geworden, „und da steht mitten im Zimmer ein nackter Mann“. Sie habe geschrien, als sie das Messer gesehen habe, er habe sie angeherrscht, ruhig zu sein, und begann damit, sie zu vergewaltigen. „Es fühlte sich unendlich lange an“, berichtete die 24-Jährige mit stockender Stimme. Während ihrer Aussage erhielt sie Beistand von der Zeugenbetreuerin des Gerichts.

Angeklagter nahm schon früh Drogen zu sich

Die Wohnung hat die Frau nach der Tat nur noch einmal betreten, um ihre Habseligkeiten abzuholen. Vor Gericht schilderte sie, dass sie überlege, eine Traumatherapie zu absolvieren, um die Folgen der Tat verarbeiten zu können. Christian T. kam im Alter von 13 Monaten als Pflegekind zu dem Ehepaar nach Kleve. Seine leibliche Mutter hatte ihn verkaufen wollen, um an Geld für Drogen zu gelangen. Von Anfang an gestaltete sich die Erziehung schwierig, obwohl die Pflegeeltern frühzeitig professionelle Hilfe suchten.

„Wir waren bei zehn Psychologen und hatten zehn Diagnosen“, erzählte die Pflegemutter. Schon früh nahm er vielerlei Drogen zu sich und beging Straftaten, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Eine feste Wohnung hatte er zuletzt nicht mehr, er schlief bei Freunden, wo es zudem die Gelegenheit zum Konsum weiterer Drogen gab.

Spezialmaßnahme für schwer erziehbare Jugendliche in Polen

Als die Dinge in Deutschland zu sehr eskalierten, veranlassten die Behörden, dass Christian T. bei einer Spezialmaßnahme für schwer erziehbare Jugendliche in Polen unterkam. In diesen zwei Jahren lebte T., der von sich sagt, sein ganzes Leben seien Drogen gewesen, abstinent. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland geriet er wieder in die alten Kreise. Vom Gericht befragt, wie er sich seine Zukunft vorstelle, träumte T. nun von einer Maurerlehre in Polen.

Zur Zeit aber befindet er sich in einer psychiatrischen Klinik in Köln. „Komm’ du erst mal wieder auf die Beine“, sagte der Pflegevater, als er nach seiner Zeugenaussage den Gerichtssaal verließ. Am Freitag soll der psychiatrische Sachverständige zu Wort kommen. An diesem Tag wird auch das Urteil erwartet.