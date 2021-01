Kreis Borken: Kurzarbeit beschäftigte die Arbeitsagentur

Isselburg Die für Isselburg zuständige Agentur für Arbeit zieht Bilanz für das Jahr 2020. Befürchtete Rekord-Arbeitslosigkeit nicht eingetreten.

Das zurückliegende Jahr stand auch am Arbeitsmarkt unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Kontaktbeschränkungen und weitere Lockdown-Regeln hatten starken Einfluss auf viele Unternehmen. Zeitweise mussten Restaurants und der Einzelhandel schließen. Wie sich das auf den Arbeitsmarkt auswirkte, erklärte die für Isselburg zuständige Agentur für Arbeit Coesfeld jetzt in ihrer Jahresbilanz.

Anfragen in nie dagewesenem Ausmaß

"Das war in vielerlei Hinsicht ein herausforderndes Jahr", erklärt Johann Meiners, Leiter der Agentur für Arbeit Coesfeld, im Rahmen der Pressekonferenz zur Jahresbilanz. "Besonders im Frühjahr, dem ersten Lockdown, kamen Anträge auf Kurzarbeit und Anfragen in einem nie dagewesenen Ausmaß auf uns zu. In der Spitze, im April 2020, waren 3698 Betriebe und 39.966 Beschäftigte im Agenturbezirk in Kurzarbeit. "Darunter waren sehr viele Branchen, die bislang noch nie mit Kurzarbeit zu tun hatten, zum Beispiel Betriebe im Einzelhandel, der Gastronomie oder sogar Arztpraxen", wie der Arbeitsmarktexperte erklärt.

Kurzarbeit als flexibles Instrument

"Mit den ersten Lockerungen konnten Monat für Monat mehr Unternehmen wieder in einen annähernd normalen Betrieb übergehen und so die Kurzarbeit beenden", berichtet Meiners. Für ihn steht fest, dass dank des sehr flexiblen Instrumentes der Kurzarbeit und der Anpassungen der gesetzlichen Grundlagen durch die Bundesregierung, in sehr vielen Fällen eine Arbeitslosigkeit verhindert werden konnte. Dementsprechend fällt seine Bilanz auch sehr deutlich aus: "Es hätte schlimmer kommen können. Die Kurzarbeit hat sehr viele Arbeitsplätze gesichert."

Zahl arbeitsloser Menschen gestiegen

Dennoch ist die Zahl arbeitsloser Menschen gestiegen. Mit 12.591 Arbeitslosen zählte die Agentur im Jahresdurchschnitt 1.808 Menschen mehr in Arbeitslosigkeit als noch im Vorjahr. Das ist die höchste Zahl seit dem Jahr 2014. "Trotzdem zeigte sich der Arbeitsmarkt in Anbetracht der wirtschaftlichen Verwerfungen sehr robust", erklärt Rolf Heiber, Geschäftsführer operativ der Agentur für Arbeit Coesfeld.

Weitere Themen Kreis Borken: Kurzarbeit beschäftigte die Arbeitsagentur

Denn, so Heiber, vor allem im ersten Lockdown im Frühjahr kam es zu einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Die weiteren Monate folgten in der Regel einem typischen saisonalen Verlauf und die Arbeitslosigkeit ging insgesamt wieder zurück.

Im Frühjahr stellten zeitweise kaum Unternehmen neue Mitarbeiter ein

Das wird beim Blick auf die Zugänge sichtbar. Im Jahr 2020 meldeten sich 31.588 Personen bei der Agentur für Arbeit Coesfeld arbeitslos, das sind 2469 weniger als noch im Vorjahr. "Die gestiegene Arbeitslosigkeit kam also weniger daher, dass sich mehr Menschen arbeitslos melden mussten", erklärt Heiber und ergänzt: "Besonders im Frühjahr stellten zeitweise kaum Unternehmen neue Mitarbeiter ein."

Daher sank auch die Zahl der Menschen, die die Arbeitslosigkeit verlassen konnten, im vergangenen Jahr deutlich. 29.932 Personen wurden aus der Arbeitslosigkeit abgemeldet, weil sie zum Beispiel eine neue Beschäftigung gefunden haben. Das sind 3.734 weniger als im Vorjahr. "In der zweiten Jahreshälfte besserte sich die Situation wieder und die Betriebe stellten wieder vermehrt ein", so Heiber.

Unsicherheit bei Arbeitgebern

10.221 freie Stellen wurden der Agentur für Arbeit Coesfeld im vergangenen Jahr gemeldet, 2640 weniger als im Vorjahr. "Auch hier ist vor allem der Lockdown im Frühjahr als Grund zu nennen, denn viele Unternehmen wussten nicht, wie es in den kommenden Monaten weitergeht", verdeutlicht Heiber und ergänzt: "Die Zurückhaltung zu diesem Zeitpunkt ist, denke ich, gut nachzuvollziehen." Bereits kurz vor den Sommerferien zeichnete sich aber ab, dass sich die Zahl der gemeldeten Stellen normalisierte. "In einzelnen Monaten lag sie sogar über dem Vorjahreswert", erklärt Heiber.

Verstärkt auf Telefonberatung oder E-Mail-Kontakte gesetzt

Für die Mitarbeiter der Agentur für Arbeit gab es einige Herausforderungen im zurückliegenden Jahr. "Der großen Anzahl an Anfragen zur Kurzarbeit im März konnten wir nur gerecht werden, weil wir uns innerhalb kürzester Zeit entsprechend umorganisiert haben", erklärt Meiners. So wurden Mitarbeiter aus anderen Teams kurzfristig in der Thematik Kurzarbeit geschult, um in der Bearbeitung von Anzeigen und Anträgen zu helfen.

"Teilweise mit Schicht- und Wochenendarbeit konnten wir so sicherstellen, dass Leistungen wie Arbeitslosengeld und Kurzarbeitergeld innerhalb weniger Tage nach Vorliegen aller Antragsunterlagen bewilligt werden konnten", sagt Meiners. Auch in der Beratung musste man neue Wege gehen: "Um persönliche Kontakte zum Gesundheitsschutz von Kunden und unserer Mitarbeiter zu reduzieren, haben wir verstärkt auf Telefonberatung oder E-Mail-Kontakte gesetzt. Das funktionierte sehr gut", berichtet Heiber.

Lockdown ist Belastung für Arbeitsmarkt

Mit Blick auf das aktuelle Jahr hängt für Meiners und Heiber vieles von den Corona-Beschränkungen ab: "Ein langer und intensiver Lockdown ist für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt natürlich eine enorme Belastung", so Meiners. "Wir sind aber optimistisch, dass wir mit dem Kurzarbeitergeld und der verlängerten Anspruchsdauer auch in diesem Jahr vielen Betrieben und Beschäftigten helfen können", ergänzt Heiber. Für die Zeit nach der Pandemie setzen sie schon jetzt auf die Qualifizierung von Beschäftigten, denn der Fachkräftemangel ist durch die Pandemie nicht vorüber: "In den kommenden Jahren werden viele Fachkräfte fehlen, das werden wir mit Abklingen der Pandemie wieder deutlicher zu spüren bekommen. Daher setzen wir mit unseren Partnern am Arbeitsmarkt weiterhin darauf, ungelernten Menschen anzubieten, sich beruflich weiter zu qualifizieren", so Meiners und Heiber zum Abschluss einstimmig.