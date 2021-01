Kreis Borken verschickt Impf-Einladungen an über 80-Jährige

Kreis Borken Der Kreis Borken schreibt alle über 80-Jährigen an. Anmeldungen zum Impfen gegen Corona sind im Kreis Borken ab dem 25. Januar möglich.

Landrat Dr. Kai Zwicker hat sich am Dienstag in der vom Kreis Borken beauftragten Druckerei persönlich ein Bild von der großangelegten Druck- und Versandaktion gemacht, die mit dem Impf-Einladungsschreiben an die Gruppe der über 80-jährigen zuhause lebenden Mitbürger verbunden ist. "Im Kreis Borken sind es 23.485 Personen, an die es mit wichtigen Informationen zur Impfung nun geschickt wird", freut er sich.

In dieser Zahl sind auch die Bewohner von Heimen und anderen Wohnformen enthalten, die teilweise bereits durch mobile Teams geimpft wurden. Vorsorglich werden die Schreiben auch an diesen Personenkreis gerichtet, um tatsächlich alle über 80-Jährigen ansprechen zu können. Termine können dann ab dem 25. Januar online über www.116117.de oder telefonisch unter der kostenfreien Rufnummer 0800/11611702 vereinbart werden. Die Impfungen im Impfzentrum Kreis Borken in Velen beginnen dann am 1. Februar.

Impfzentrum im Kreis Borken ist startklar

In dem Einladungsschreiben befinde sich alles Wichtige an Informationen zum Impfen, erläutert der Landrat. Das von ihm unterzeichnete Schreiben enthält folgende Anlagen das Informationsschreiben von Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann, eine Übersicht über Impfunterlagen, ein Aufklärungsblatt, einen Anamnesebogen sowie eine Einwilligungserklärung.





"Gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, die für den medizinischen Bereich des Impfzentrums verantwortlich ist, und der Apothekerkammer Westfalen-Lippe, zuständig für den pharmazeutischen Bereich, sind wir startklar", betont Dr. Zwicker und konstatiert: "Die Infrastruktur im Impfzentrum steht und die Mitarbeiterschaft ist geschult."

Appell an die über 80-Jährigen

Ganz entscheidend für die erfolgreiche Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie sei nun, dass sich nun möglichst viele Menschen impfen lassen. Er appelliert daher an die jetzt im Fokus stehende Zielgruppe der über 80-Jährigen: "Schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen, lassen Sie sich impfen!"

Gleichzeitig bittet er um Verständnis dafür, dass nach dem von Bund und Land vorgegebenen Fahrplan alle anderem erst danach zur Impfung anstehen. In den nächsten Wochen sei folglich noch Geduld erforderlich, aber je mehr Impfstoff zur Verfügung stehe, desto schneller werde es vonstattengehen. Ausdrücklich weist der Landrat darauf hin, dass Impfungen im Impfzentrum ohne vorherige Terminvereinbarung nicht möglich seien.

>>> Infos zum Impfzentrum Kreis Borken

Ausreichend kostenfreie Parkplätze stehen zur Verfügung.

Mit dem Bus kann man zum normalen Westfalentarif zum Impfzentrum fahren. Die Fahrtauskunft gibt es im Internet unter www.bubim.de. Zwei Taxibuslinien fahren unmittelbar das Impfzentrum an. Die Fahrten sollten dann unter der Telefonnummer 02 51 / 144 80 444 angemeldet werden.

Wer mit dem Taxi zum Impfzentrum fahren möchte, sollte frühzeitig bei einem örtlichen Taxiunternehmen anrufen. Einige Unternehmen bieten die Fahrten bei Voranmeldung zu einem günstigeren Tarif an. Anspruchsberechtigte Versicherte sollten Kontakt mit der zuständigen Krankenkasse aufnehmen, um die Übernahme der Fahrtkosten für das medizinisch notwendige Transportmittel zu klären.