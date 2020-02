Kreise Kleve. Durch aufziehenden Sturm Sabine sind erste Bäume im Kreis Kleve umgestürzt. Das meldet die Kreisleitstelle in Kleve. Brücken im Blick.

Kreis Kleve: Polizei meldet erste umgestürzte Bäume

Sturm Sabine macht sich bereits im Kreis Kleve bemerkbar. „Die ersten Bäume sind schon umgekippt“, sagte um 13 Uhr Marco Versteegen von der Leitstelle der Kreispolizei in Kleve. Aktuell betroffen sei die Autobahn 57. „Dort liegen schon kleinere Bäume auf der Fahrbahn“, so der Beamte. Außerdem liefen gerade Meldungen aus Kranenburg ein. Auf der rechten Seite, sprich in Emmerich und Rees, gebe es noch keine Meldungen. Die Rheinbrücken habe man mit Blick auf eine Sperrung im Blick. Das könne ganz schnell gehen.