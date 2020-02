Kreis Kleve: So oft werden Lebensmittelbetriebe kontrolliert

Wie sicher sind die Fleischwaren im Kreis Kleve? Nach dem Wilke-Skandal ist vielen Verbrauchern der Appetit vergangen. Gammelfleisch, Schimmel und unhaltbare Hygienezustände rufen kritische Fragen hervor. Doch wie ist die Lebensmittelüberwachung im Kreis Kleve organisiert, gibt es ausreichende Kontrollen und Personal? Die SPD im Kreis Kleve beantragte jetzt für den Gesundheitsausschuss einen ausführlichen Lagebericht der Kreisverwaltung, der nun vorgestellt wurde.

Verwachung je nach Risiko

In dem Bericht teilt die Klever Kreisverwaltung mit, dass man eine Überwachung der Betriebe (ohne landwirtschaftliche Betriebe) nach einer Risikoeinschätzung vornehme. Zur Beurteilung des Risikos gebe es vom Land NRW einen ausführlichen Leitfaden, an den man sich halte. So ergebe sich ein Spektrum von Betrieben, die wöchentlich kontrolliert werden müssen, bis zu Betrieben, die nur alle drei Jahre überwacht werden.

Lokales Fleischbeschau im Kreis Kleve Die Beschau der Schlacht- und Fleischhygiene gibt es bereits seit dem 19. Jahrhundert. Damals wurden die ersten Vorschriften für die „Fleischbeschau“ eingeführt, die sicherstellen sollten, dass Menschen sich nicht nur durch den Verzehr von Fleisch mit Krankheiten infizieren. Seit dieser Zeit ist das Fleischhygienerecht mehrfach reformiert worden, so die Klever Kreisverwaltung. An der Zielsetzung habe sich allerdings nichts geändert: Verbraucher sollen unbedenklich Fleisch verzehren können, ohne sich mit Bakterien zu infizieren. Eine bakteriologische Fleischuntersuchung ist unter anderem durchzuführen bei Tieren, die im Verdacht stehen, Campylobacter, Listerien, Salmonellen und verotoxin-bildende Escherichia coli oder andere Krankheitserreger auszuscheiden.

Für das Jahr 2018 teilt die Kreisverwaltung die prozentualen Kontrollfrequenzen mit. Die absoluten Zahlen der tatsächlich überwachten Betriebe stehen nicht in dem Bericht. Der Kreis-Statistik ist zu entnehmen, dass im Jahr 2018 nicht ein Betrieb wöchentlich untersucht worden ist und nur 0,1 Prozent der Betriebe wurden monatlich aufgesucht. Halbjährlich werden 3,5 Prozent der Betriebe kontrolliert. Das Gros wird nur alle anderthalb bis zwei Jahre kontrolliert (jeweils 28,5 Prozent). Einer jährlichen Kontrolle unterliegen 17 Prozent der Betriebe und 13 Prozent werden nur alle drei Jahre aufgesucht.

Der Schwerpunkt der Überwachung liege bei den zirka 4000 Lebensmittelbetrieben. Auch eine Entnahme amtlicher Proben erfolge regelmäßig. Der Schlüssel liege hier bei 5,5 Proben je 1000 Einwohner.

Die Kreisverwaltung teilt mit, dass die Schlacht- und Fleischhygiene in der Region eine vergleichsweise große Rolle spiele, da es neben zwei großen zugelassenen öffentlichen Schlachthöfen für Rotfleisch und Geflügel, zehn zugelassene handwerkliche Schlachtbetriebe sowie mehrere fleischverarbeitende Betriebe gebe.

Personelle Herausforderung

In personeller Hinsicht gebe es große Herausforderungen, da im Kreis Kleve Fleischhygiene neben einigen hauptamtlich Tätigen auch nebenamtlich Tätige beschäftigt sind. Die Lebensmittelkontrolle wird im Kreis Kleve von Tierärzten und Lebensmittelkontrolleuren ausgeführt und derzeit durch zwei vom Land abgestellten und für Hilfstätigkeiten qualifizierte Kontrollassistenten.

Welche Mängel durch die Kontrollbehörde aufgedeckt werden, wurde durch die Kreisverwaltung nicht mitgeteilt. Wenn Mängel aufgedeckt werden, erfolge eine Anzeige von Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten.