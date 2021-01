Kreis Kleve: Überbrückungshilfe III ab Februar möglich

Kreis Kleve Die Bundesregierung hat die Überbrückungshilfe III angepasst. Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve informiert über Verbesserungen.

Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve macht darauf aufmerksam, dass die Bundesregierung in den vergangenen Tagen weitere Verbesserungen der Überbrückungshilfe III beschlossen hat. Das führt allerdings auch dazu, dass Anträge und Abschlagszahlungen nun im Februar 2021 gestellt und ausgezahlt werden – und nicht wie zuvor angekündigt im Januar. Die Verbesserungen werden für viele Antragsteller aber deutlich positive Auswirkungen haben, wie die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve erklärt.

So bezieht sich der Förderzeitraum auf die Monate November 2020 bis Juni 2021. Die Antragsberechtigung für einen einzelnen Monat liegt vor, wenn der Umsatzrückgang in diesem Monat mindestens 30 Prozent gegenüber dem Referenzmonat in 2019 beträgt. Die erstattungsfähigen Kostenpositionen wurden deutlich erweitert: zum Beispiel in Bezug auf die Kosten der Digitalisierung oder der Wertverlust für verderbliche Ware und Saisonware.

Neustarthilfe wurde erhöht

Zum Thema Verlustnachweis und ungedeckte Fixkosten heißt es: „Bei Zuschüssen von insgesamt bis zu 1 Million Euro kann die Bundesregelung Kleinbeihilfen-Regelung sowie die De minimis Verordnung genutzt werden ohne den Nachweis von Verlusten. Das ist ein wichtiger Unterschied zur Überbrückungshilfe II, die allein auf der Fixkostenregelung basiert und bei der stets ein Verlustnachweis erfolgen muss.“ Soloselbstständige können außerdem einen einmaligen Betriebskostenzuschuss – die Neustarthilfe – beantragen. Diese wurde auf maximal 7500 Euro erhöht.

Weitere Einzelheiten zur Überbrückungshilfe können Interessierte unter ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de nachlesen.